Una veintena de personas guarda un minuto de silencio en Badajoz por las últimas víctimas de violencia de género

Una veintena de personas se ha concentrado este jueves en Badajoz, junto al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana y la subdelegada, Maribel Cortés, para guardar un minuto de silencio en recuerdo de las últimas víctimas de la violencia de género.

Durante el acto, se ha expresado una condena firme por los recientes asesinatos machistas confirmados: Tulia Ester, de 64 años, en Córdoba; Ainhara, de 3 años, en Alicante; Silvia María, de 49 años, en Zaragoza; Mercedes, de 64 años, en Cantabria; y Dolores, de 58 años, en Miranda de Ebro (Burgos).

En la concentración también se ha trasladado la solidaridad y el apoyo a las familias de las víctimas, además de hacer un llamamiento a la unidad de toda la sociedad frente a la violencia de género.

Según los datos leídos durante el minuto de silencio, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en la pareja o expareja en España asciende a 16 en 2026, mientras que el de personas menores de edad asesinadas por violencia de género se sitúa en 3 en lo que va de año.

Menores asesinados

Asimismo, con la confirmación de estos casos, la cifra total de mujeres asesinadas por violencia de género en la pareja o expareja desde 2003 se eleva a 1.359. También se recordó que el número de personas menores de edad huérfanas por esta violencia asciende a 515 desde 2013, y que desde ese mismo año han sido asesinados 68 niños y niñas por violencia de género contra su madre.

El acto ha servido, una vez más, para visibilizar la repulsa institucional y social frente a esta violencia y para insistir en la necesidad de mantener la respuesta colectiva ante una lacra que sigue golpeando a la sociedad.