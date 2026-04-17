Badajoz revive desde hoy la llegada de la emperatriz Isabel de Portugal en el V Centenario de la Boda Imperial

Badajoz se prepara para viajar cinco siglos atrás este fin de semana con la conmemoración del V Centenario de la Boda Imperial y la estancia de la emperatriz Isabel de Portugal en la ciudad. Del 17 al 19 de abril, la capital pacense y la vecina Elvas se convertirán en escenario de un ambicioso programa cultural que busca rescatar uno de los episodios más relevantes, y muchas veces olvidados, de su historia.

"Estamos desarrollando el quinto centenario de la boda imperial y la estancia de la Emperatriz en Badajoz", explica Carmen Corchero, coordinadora de la conmemoración, quien insiste en la relevancia histórica del acontecimiento: "La emperatriz, porque ya se había casado por poderes", matiza sobre el contexto de la llegada de Isabel de Portugal a la ciudad.

Recuperar patrimonio histórico

Lejos de ser una recreación, el proyecto nace con vocación de conmemorar y buscar la recuperación patrimonial. "Siempre hemos escuchado decir que en Badajoz no hay nada. Y eso no es cierto", afirma Corchero. "Lo que pasa es que no recordamos hechos históricos que están un poco olvidados". De ahí la importancia de esta iniciativa, impulsada en tiempo récord: "Esta idea surgió de la red de Carlos V, del Ayuntamiento de Elvas y del Ayuntamiento de Badajoz y se ha plasmado en cuatro meses de trabajo".

La magnitud del evento es notable. Más de 120 recreadores llegados de distintos puntos de España y Portugal participarán en los actos principales. "Calculamos unos 120 recreadores: vienen del Tercio de Salamanca, Mutis por el Foro de Zafra y la Asociación Boda Regia de Valencia de Alcántara, entre otros", detalla Corchero, junto a agrupaciones musicales y escolares que aportarán danzas y ambientación histórica.

La programación

El acto central tendrá lugar el domingo 19 con un gran cortejo histórico que recreará la llegada de la emperatriz. La comitiva portuguesa partirá desde el entorno del hornabeque del puente de Palmas, mientras que la representación española saldrá desde Puerta de Palmas. "A las once de la mañana estará allí la emperatriz con su cortejo y desde Puerta de Palmas saldrá la comitiva para recibirla", explica.

El recorrido atravesará enclaves emblemáticos del casco histórico hasta culminar en la Catedral de Badajoz, con varias paradas intermedias llenas de música, danza y pequeñas teatralizaciones. "Todo el recorrido va a ir acompañado por música de la época", subraya Corchero. Allí se pondrá fin al acto público: "Invitamos a todo el público a que nos acompañe. Va a ser un hecho muy importante para la ciudad".

El programa arranca el viernes 17 con una conferencia histórica y una representación teatral sobre Carlos V, mientras que el sábado 18 los actos se trasladarán a Elvas, en una clara apuesta por la cooperación transfronteriza.

Badajoz se prepara

Pero más allá de los actos, la ciudad ya vive la preparación de esta cita histórica. "Ya estamos trabajando en ello", asegura Corchero. Desde el Ayuntamiento de Badajoz se están instalando elementos decorativos para ambientar el recorrido: "Se ha decorado Puerta de Palmas con flores que conforman la Cruz de Borgoña, las torres estarán decoradas con pendones…". Además, la implicación ciudadana será clave: "Tenemos presencia de vecinos que van a decorar sus balcones e invitamos a que participen".

Incluso habrá guiños simbólicos a la época, como arcos florales inspirados en el recibimiento original de la emperatriz. "Cuando estuvo la emperatriz se recibió con arcos florales y también tenemos algo preparado en ese sentido", adelanta.

Con todo, Badajoz encara un fin de semana que aspira a reconciliar a la ciudad con su historia. Como resume Corchero, el objetivo es claro: "Seguir aunando fuerzas y ayudar a que el acontecimiento histórico se conozca y se valore". Un viaje al pasado que, cinco siglos después, vuelve a situar a la ciudad en el mapa de la historia imperial.