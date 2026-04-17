El colegio San José de Calasanz de Badajoz recupera hoy el recreo tras confirmarse que "el entorno es seguro"

La actividad en el patio del colegio San José de Calasanz, en la barriada pacense de Antonio Domínguez, se ha retomado este viernes con normalidad después de que las autoridades hayan comunicado al centro que "el entorno es seguro". Así se lo ha trasladado el equipo directivo a las familias a primera hora de la mañana a través de la plataforma Rayuela, en una jornada marcada todavía por la inquietud tras los hechos ocurridos el martes, cuando una menor de 13 años resultó herida por el impacto de un proyectil mientras participaba en una actividad deportiva.

"Las autoridades nos informan que el entorno es seguro por lo que las actividades en el patio se retomarán hoy con total normalidad". Ese ha sido el mensaje remitido esta mañana por la dirección del colegio a las familias, con el objetivo de devolver tranquilidad a la comunidad educativa después de unas horas de gran tensión.

La Crónica de Badajoz ha podido saber además que los niños ya han salido hoy al recreo. Así lo ha asegurado una de las madres del centro, Rocío Flores, que tiene a su hijo matriculado en sexto de Primaria. "Sí han salido al recreo, he ido a verlos", explica. La escena devuelve una cierta imagen de normalidad al colegio, aunque esa calma convive todavía con el nerviosismo de unos padres que siguen pendientes de la investigación y de las medidas de seguridad que puedan adoptarse.

Ayer, de hecho, el centro optó por suspender las salidas al patio y la actividad física no se desarrolló al aire libre. Tampoco llegaron a celebrarse algunas actividades extraescolares. Entre ellas, la de pimpón que, según explica esta madre, su hijo no pudo realizar.

Más protección

Pese al mensaje de tranquilidad lanzado por el colegio y al regreso de los escolares al recreo, entre muchas familias persiste la sensación de que deben reforzarse las medidas de protección. "Esto tendrá que ir cambiando, porque no podemos tener a los niños encerrados", señala Rocío Flores, que al mismo tiempo admite que el miedo sigue presente entre los padres por lo ocurrido.

No es una preocupación aislada. Ya ayer varias familias reclamaban actuaciones para reducir la exposición del patio al exterior. Entre las propuestas planteadas figura el cierre de la valla del colegio con algún seto o con chapa metálica, con la intención de que los menores no estén "tan expuestos".

Durante un entrenamiento

Los hechos ocurrieron el martes, en torno a las 17.45 horas, cuando había numerosos niños en el patio del colegio San José de Calasanz. La menor herida, de 13 años, participaba en una actividad extraescolar de la Fundación Municipal de Deportes y entrenaba fútbol en las instalaciones del centro cuando recibió el impacto en una pierna.

Según las fuentes consultadas por este diario, en un primer momento las personas que se encontraban en el lugar pensaron que lo que habían oído era un petardo o una pequeña explosión. Poco después, la niña comenzó a quejarse de un fuerte dolor en la pierna y fue atendida en un primer momento en el propio lugar de los hechos antes de ser trasladada al hospital.

La madre de la menor la esperaba en el coche para recogerla del entrenamiento cuando comenzó a ver entrar a agentes de la policía y a personal del 112 en el recinto escolar. Casi al mismo tiempo recibió una llamada del entrenador. Fueron, según relatan fuentes cercanas, momentos de miedo e incertidumbre.

Alta médica

Tal y como adelantó ayer este diario en su edición en papel, la menor ha recibido ya el alta médica y se recupera en su domicilio. Aunque la herida obligó a su traslado hospitalario e incluso a una intervención quirúrgica, según las fuentes consultadas su estado evoluciona favorablemente y no reviste gravedad.

La noticia ha supuesto un alivio para la comunidad educativa, muy pendiente desde ayer de la evolución de la adolescente, cuya imagen se convirtió en el centro de todas las preocupaciones desde que trascendió el incidente.

Por ahora, la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para aclarar qué ocurrió exactamente en el colegio y de dónde procedía el proyectil que alcanzó a la menor. De momento, no se han facilitado más datos oficiales.

Familias de alumnos, junto a la valla del colegio tras dejar ayer a sus hijos en el interior. / Jota Granado

El regreso de los niños al patio marca un paso importante hacia la normalidad. Aun así, en el San José de Calasanz nadie da por cerrada la herida emocional que ha dejado este suceso.