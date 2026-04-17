La familia de Francisca Cadenas solicita otro informe forense de los restos óseos al perito del caso Chavero

La familia de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos desaparecida en mayo de 2017 y cuyos restos óseos fueron encontrados casi 9 años después enterrados en casa de dos vecinos suyos, ha solicitado que se permita realizar otro informe forense al mismo perito que ya intervino en el caso de Manuela Chavero. El juez instructor ha dado ya el visto bueno.

Así lo ha señalado la abogada de la acusación, Verónica Guerrero, este viernes, al término de la nueva jornada de declaraciones ante el titular del Juzgado de Villafranca de los Barros, al frente de la investigación por el asesinato de Francisca Cadenas.

La letrada ha explicado que ha pedido que, una vez que finalice el trabajo de los forenses del Instituto de Medicina Legal de Badajoz y el Instituto Nacional de Toxicología de Madrid, se autorice el acceso a los restos óseos y a los informes forenses a los peritos de la acusación particular, que puedan realizar uno propio, como ya hizo con los de Manuela Chavero. "Queremos aportar el nuestro también, para ayudar a esclarecer las lesiones y cómo fue".

En este sentido, ha recordado que en el caso de la vecina de Monesterio, también desaparecida en 2016 y cuyos huesos fueron hallados más de cuatro años después ocultos en la finca de su asesino, Eugenio Delgado, el experto detectó lesiones "que anteriormente no habían sido descubiertas" ni en el Instituto de Medicina Legal de Badajoz ni en Madrid.

Las declaraciones de este viernes han comenzado a las diez de la mañana y se han prolongado durante más de cuatro horas. Junto a la abogada de la familia han acudido al juzgado dos de los hijos de Francisca, José Antonio y Javier Meneses.

Hoy estaban citados cinco testigos: dos vecinas de Hornachos, que han sido las únicas en declarar de manera presencial, y las tres últimas personas que vieron con vida a Francisca Cadenas en la calle la noche de su desaparición. Se trata Antonio y Adelaida, el matrimonio de amigos de cuya hija cuidaba la víctima, y el temporero Carlos Manuel Guzmán, que tuvo que abandonar el pueblo poco después de cometerse el crimen, ya que, según ha confesado en alguna ocasión, sentía que muchos vecinos lo señalaban como sospechoso. Estos últimos han comparecido de forma telemática, al igual que los abogados de los investigados por el asesinato, José Duarte y Aurelia Martín.

Un relato "más claro"

La letrada de la acusación particular, sin revelar el contenido de las declaraciones de los testigos, sí ha informado de que se han aportado algunos datos nuevos. “En este tipo de casos es normal que, según avancen las declaraciones, se vayan aportando datos que no conocíamos”, ha apuntado. Guerrero ha explicado que con sus testimonios "ha quedado más claro todo el relato" en cuanto a las horas, el número de vecinos y los movimientos de unos y otros la noche de la desaparición.

La abogada ha destacado el "gran esfuerzo" que ha supuesto para los testigos recordar detalles de hace cerca de 9 años.

En esta misma sede judicial, ya declararon el pasado 14 de marzo los dos hermanos, Julián y Manuel G., investigados por el asesinato de Francisca Cadenas, y los tres hijos y el viudo de la víctima lo hicieron el lunes de esta semana.

Próximos testigos

Los próximos testigos, tres vecinos y el primer guardia civil que accedió a la vivienda de los investigados tras la desaparición, están citados a declarar el próximo lunes. Guerrero ha recordado que la instrucción de la causa acaba de comenzar y que puede tomarse declaración a otras muchas personas a propuesta del juez, la fiscalía, la acusación particular o la defensa. "Estamos empezando a caminar", ha dicho.

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A preguntas de la prensa, la abogada de la familia Cadenas ha reiterado que solicitará una reconstrucción de los hechos, una petición que debe admitir el juez y que debe ser aceptada por los investigados.