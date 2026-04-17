La Semana del Libro fomentará la lectura en Badajoz con talleres, maratones y un cuentacuentos

Un maratón de lectura del Quijote de la Mancha, leer libros con música, un cuentacuentos y un juego de cartas familiar. Estas serán algunas de las actividades que engloban la nueva Semana del Libro que tendrá lugar en Badajoz del 23 al 26 de abril.

Esta iniciativa está organizada por la concejalía de Cultura el Ayuntamiento de Badajoz junto al Museo de la Ciudad de Badajoz Luis de Morales, lugar donde se realizarán las actividades. Esta semana pretende fomentar la lectura y la literatura al alumnado de los centros educativos de la ciudad y al público general interesado en asistir a las actividades programadas.

El concejal delegado de Cultura, José Antonio Casablanca, en la presentación de esta edición de la Semana del Libro, ha explicado que esta programación está dirigida especialmente a los jóvenes lectores. "Nuestro afán está el seguir fomentando la lectura y la literatura sobre todo desde las edades más tempranas", ha manifestado.

El concejal delegado José Antonio Casablanca durante la presentación de la Semana del Libro / J. A . B .

Cuatro días de actividades

La programación comenzará el 23 de abril con la XIX maratón de lectura del Quijote de la Mancha, con motivo del Día del Libro. Esta actividad que se celebrará en el Museo Luis de Morales, está dirigida a centros escolares y público en general. La maratoniana lectura del ingenioso hidalgo durará desde las 9.30 horas hasta las 14.00 horas.

La Semana del Libro continuará al día siguiente con 'El cuento entre canciones', una jornada organizada por la editorial Aristas Martínez que mezcla música y literatura, donde los artistas Rui Díaz y Mercedes Trigo acompañarán la lectura con la musicalidad de su voz e instrumentos. Esta actividad tendrá lugar en el claustro del Museo Luis de Morales a las 20.00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Durante la mañana del sábado 25 de abril se realizará la jornada 'World Book Day 2026', organiada por la academia Kids&Us de Badajoz. Desde las 10.30 horas hasta las 14.00 horas, el museo se prepara esta vez para albergar unas actividades en inglés con narraciones sensoriales de libros y juegos colaborativos. Según el concejal, esta iniciativa necesita inscripción previa hasta completar aforo debido a su alta demanda.

El programa concluye el día después en el museo con la actividad 'El Tiempo en sus manos', desde las 12.00 hasta las 14.00 horas. Esta actividad pretende que los jóvenes conozcan la historia de Badajoz a través de un juego de cartas familiar diseñado por la Asociación Amigos de Badajoz.

Talleres

A lo largo de los días de la Semana del Libro se desarrollarán distintos tipos de talleres orientados a la educación de los escolares. En San Roque, Valdebótoa y Alvarado continuarán los talleres infantiles de manualidades o acuarelas.

La biblioteca de San Roque acogerá durante el Día del Libro, 23 de abril, un taller de marcapáginas con acuarelas y la biblioteca de Antonio Domínguez, por su parte, albergará un taller de manualidades con diferentes materiales.

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La agencias de lectura también realizarán actividades. En Novelda, habrá un taller de detectives literarios y en Valdebótoa uno de manualidades. Toda esta información se puede encontrar dentro del portal de la red municipal de bibliotecas o dentro sus redes sociales.