Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Marcelo NessiDisparo a una menorIsabel de Portugal
instagram

Actualidad

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de abril

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Alzado del nuevo centro Marcelo Nessi que la Junta de Extremadura proyecta en Badajoz.

Alzado del nuevo centro Marcelo Nessi que la Junta de Extremadura proyecta en Badajoz. / LA CRÓNICA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Revés a la construcción del nuevo Marcelo Nessi de Badajoz: la adjudicataria solicita rescindir el contrato

La UTE que iba a ejecutar la primera fase por 12,2 millones de euros alega el aumento de los costes y la escasez de mano de obra

PP y Vox sellan el pacto de gobierno en Extremadura con una vicepresidencia y las consejerías de Servicios Sociales y Agricultura

El acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura incluye 74 medidas en 61 puntos que abarcan áreas como energía, sanidad y fiscalidad para asegurar una legislatura cuatro años

Badajoz revive desde hoy la llegada de la emperatriz Isabel de Portugal en el V Centenario de la Boda Imperial

La ciudad y Elvas acogen un amplio programa en el que habrá más de 120 recreadores y una ambientación especial en el Casco Antiguo para rememorar uno de los episodios clave de su historia

La familia duda de que el disparo a la menor en el colegio San José de Calasanz de Badajoz fuera de rebote

La tía de la niña ve "muy raro" lo ocurrido y cuestiona que la bala haya rebotado en una zona sin edificios alrededor. La adolescente fue herida en una pierna por la tarde, cuando se encontraba jugando al fútbol

Noticias relacionadas

El TSJEx confirma la pena de 22 años de prisión para la mujer que asesinó a su pareja en Zafra

Desestima el recurso contra la sentencia de la Audiencia de Badajoz, en el que la defensa pedía que se anulara la principal prueba de cargo y se repitiera el juicio

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents