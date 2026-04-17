Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Revés a la construcción del nuevo Marcelo Nessi de Badajoz: la adjudicataria solicita rescindir el contrato
La UTE que iba a ejecutar la primera fase por 12,2 millones de euros alega el aumento de los costes y la escasez de mano de obra
PP y Vox sellan el pacto de gobierno en Extremadura con una vicepresidencia y las consejerías de Servicios Sociales y Agricultura
El acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura incluye 74 medidas en 61 puntos que abarcan áreas como energía, sanidad y fiscalidad para asegurar una legislatura cuatro años
Badajoz revive desde hoy la llegada de la emperatriz Isabel de Portugal en el V Centenario de la Boda Imperial
La ciudad y Elvas acogen un amplio programa en el que habrá más de 120 recreadores y una ambientación especial en el Casco Antiguo para rememorar uno de los episodios clave de su historia
La familia duda de que el disparo a la menor en el colegio San José de Calasanz de Badajoz fuera de rebote
La tía de la niña ve "muy raro" lo ocurrido y cuestiona que la bala haya rebotado en una zona sin edificios alrededor. La adolescente fue herida en una pierna por la tarde, cuando se encontraba jugando al fútbol
El TSJEx confirma la pena de 22 años de prisión para la mujer que asesinó a su pareja en Zafra
Desestima el recurso contra la sentencia de la Audiencia de Badajoz, en el que la defensa pedía que se anulara la principal prueba de cargo y se repitiera el juicio
- Herida de bala una menor de 13 años cuando estaba en el patio de su colegio en Badajoz
- La importancia de Badajoz en el siglo XVI: 'Fue uno de los lugares más destacados que atravesó Isabel de Portugal
- La familia duda de que el disparo a la menor en el colegio San José de Calasanz de Badajoz fuera de rebote
- La 'autopista' que atraviesa Badajoz será asfaltada
- Un matrimonio, un 'mártir' y una embarazada entre los diez enterramientos descubiertos en la excavación arqueológica en la avenida de Huelva de Badajoz
- La Inmobiliaria Municipal de Badajoz comenzará a edificar este año tres nuevas promociones de viviendas
- Quintana sobre el disparo que hirió a una niña en el colegio San José de Badajoz: 'No descarto que sea una bala perdida
- José Gómez 'Fefo de Badajoz', Miriam Cantero junto a La Kaíta, Jesús Ortega, Esther Merino y Miguel de Tena, en el nuevo ciclo de Flamenco en la plaza Alta