Quintana desvincula el disparo a la niña de 13 años de los últimos tiroteos de Badajoz: "Son casos absolutamente distintos"

La investigación sobre el disparo que hirió a una niña de 13 años en el colegio San José de Calasanz de Badajoz el pasado martes continúa sin avances concluyentes y, por ahora, sin una conexión clara con otros episodios recientes en la ciudad. Así lo ha asegurado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha querido zanjar cualquier vínculo entre este suceso y los tiroteos registrados en los últimos meses.

El colegio en el que se registró este desagradable suceso ha recuperado este viernes la normalidad. Al menos, los niños han podido salir al patio durante el recreo algo que, por seguridad, habían evitado el equipo directivo desde el miércoles.

"No tienen nada que ver"

La Policía Nacional continúa con la investigación para tratar de desentrañar el caso y localizar al autor de la detonación. Mientras tanto, el delegado del Gobierno ha asegurado en la mañana de este viernes que "los tiroteos en la ciudad no tienen nada que ver con este caso, son absolutamente distintos", ha afirmado con rotundidad. Según ha explicado, los incidentes previos "son entre grupos y se está actuando sobre ellos", mientras que el disparo que alcanzó a la menor "todo parece indicar que es un caso distinto".

En este sentido, ha subrayado que "cosas distintas no se pueden tratar de la misma manera", insistiendo en que la investigación sigue abierta para esclarecer un suceso del que apenas hay certezas. "No hay novedades en la investigación", ha reconocido, al tiempo que ha añadido que "nadie vio qué podía ser el origen de ese disparo, no lo conocemos ahora mismo".

"Un disparo rebotado"

Quintana ha confirmado que la menor ya ha sido dada de alta y ha destacado que el impacto fue menos grave de lo que podría haber sido. "Sabemos que es un disparo que fue rebotado, pero no tenemos mucha información", ha indicado. "Afortunadamente, es un disparo que fue de un rebote , por lo tanto, los daños no han sido mayores que podrían haber sido".

Pese a la falta de avances, el delegado ha reiterado el compromiso de las autoridades: "La investigación está en marcha" y "vamos a seguir con la investigación, a ver si somos capaces de averiguar qué pasó". Además, ha defendido el contexto de seguridad regional: "No olvidemos que estamos en la comunidad autónoma con menor número de delitos de toda España".

Gragera: "Estoy preocupado"

Por su parte, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha puesto el foco en la necesidad de resultados policiales. "Espero y deseo es que pueda materializarse esa investigación en la identificación de los autores o del autor de estos hechos", ha señalado.

El regidor ha trasladado su apoyo a la familia de la menor, con la que ha podido contactar en varias ocasiones: "Vuelvo a trasladarle mi fuerte abrazo". No obstante, ha insistido en la necesidad de esclarecer lo ocurrido: "Tenemos que pedir que se pongan todos los esfuerzos en la materialización de resultados en estas pesquisas y que los responsables o el responsable de esto sea detenido".

Gragera ha reconocido la inquietud generada en la ciudad: "Tenemos que avanzar en esa identificación de los autores materiales de los diferentes eventos que se han ido produciendo porque la ciudad está preocupada y yo, por supuesto, también estoy preocupado".

"Mayor presencia policial podría ser beneficioso"

Sobre la posibilidad de reforzar la presencia policial, ha señalado que "la presencia policial nunca es mala y siempre ayuda", dejando en manos de las autoridades competentes la decisión final, aunque apuntando que "si se ve mayor presencia policial nadie se va a quejar y podría ser beneficioso".

A pesar de los últimos episodios, el alcalde ha querido remarcar el carácter seguro de la ciudad: "Badajoz es una ciudad segura, es una ciudad que vive y goza de una tranquilidad tremenda que en los últimos meses se está viendo empañada por este tipo de episodios".

Mientras tanto, la investigación continúa con el objetivo de arrojar luz sobre un disparo cuyo origen sigue siendo, por ahora, un misterio.