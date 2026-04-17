Quintana ve el pacto entre PP y Vox como "dañino" mientras que Gragera lo define como "necesario"

El pacto de gobierno alcanzado entre Partido Popular y Vox para dirigir la Junta de Extremadura, anunciado el jueves 16 de abril a las 20:15 horas, ha provocado reacciones inmediatas y enfrentadas en el ámbito político regional. Mientras desde la Delegación del Gobierno se advierte de un "daño irreparable", desde el Ayuntamiento de Badajoz se celebra la estabilidad que, aseguran, traerá el acuerdo. Ambos han marcado sus posturas en la mañana de este viernes durante la conmemoración de las 300.000 horas de vuelo del F-5.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, fue especialmente crítico con el contenido y las implicaciones del pacto. "Lo primero que tenemos que decir sobre el acuerdo entre PP y Vox es que el Partido Popular deja de ser un partido de responsabilidad nacional", afirmó, añadiendo que la formación "se suma a todos los postulados de la extrema derecha".

"Castiga a los más vulnerables"

Quintana va más allá al señalar que el acuerdo "castiga a los más vulnerables, a personas con dificultades, a los jóvenes, a los migrantes" y lo califica como "un daño irreparable". En este sentido, cuestiona la demora en su formalización: "¿Para esto hemos tenido que esperar cuatro meses? ¿Para aceptar todo lo que pedía Vox ha hecho falta esperar cuatro meses?".

El delegado también ha puesto en duda la estabilidad del futuro Ejecutivo autonómico: "Yo lo que puedo asegurar es que este Gobierno en estas circunstancias no va a durar cuatro años". Además, ha lanzado críticas directas a miembros del Partido Popular: "¿Han dejado de ser matones? ¿Qué ha pasado para que se sumen a todas las posturas de Vox?".

Oposición del Gobierno de España

En materia social y legal, Quintana advierte de posibles conflictos con la normativa vigente: "El Gobierno de España no va a permitir que no se cumplan las normativas de todas las leyes que tenemos establecidas". Además, ha subrayado que, si el acuerdo incluye medidas contrarias a la legislación, "vamos a tener al Gobierno de España defendiendo a los más vulnerables".

Asimismo, ha trasladado la inquietud de distintos colectivos: "El sector social que me ha llamado esta mañana muestra su enorme preocupación", al igual que "la comunidad marroquí perfectamente integrada en muchos de nuestros pueblos". También ha criticado la asignación de áreas clave: "Le damos Agricultura y Medio Ambiente a quienes niegan el cambio climático y la parte social a los insolidarios".

Gragera: "Un acuerdo necesario para Extremadura"

Frente a esta postura, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha expresado su satisfacción por el acuerdo. "Muy contento, muy satisfecho", ha asegurado, felicitando "a la presidenta y a todos los que han hecho este acuerdo posible, necesario para Extremadura".

Gragera ha defendido que el pacto responde al mandato de las urnas: "Extremadura ha hablado y quiso que el Partido Popular liderara el gobierno con los apoyos de Vox". En su opinión, el acuerdo permitirá avanzar: "Nos permite a partir de ahora trabajar y materializar proyectos a través de los presupuestos".

"Gobierno estable"

El regidor pacense puso el foco en la estabilidad institucional: "Los extremeños van a tener la posibilidad de tener un gobierno estable que funciona y que trabaja para el beneficio de los ciudadanos". En clave local, mostró confianza en que la ciudad salga beneficiada: "Espero que podamos seguir avanzando en esos proyectos que la Junta tiene para Badajoz y que la ciudad necesita".

De este modo, el pacto PP-Vox abre una nueva etapa política en Extremadura que parece estar marcada por la polarización institucional entre quienes alertan de sus consecuencias sociales y quienes ven en él una oportunidad para garantizar gobernabilidad y desarrollo.