Una red para tratar mejor las enfermedades digestivas: así funciona la nueva unidad integral de Quirónsalud en la región

Las enfermedades digestivas crónicas no dejan de crecer. Patologías como el reflujo, el intestino irritable o el hígado graso forman ya parte del día a día de miles de pacientes, que en muchos casos necesitan atención especializada, seguimiento continuo y acceso a técnicas cada vez más avanzadas.

En este contexto, los centros de Quirónsalud en Extremadura y Castilla-La Mancha han puesto en marcha una Unidad Integral de Aparato Digestivo que busca dar respuesta a esta realidad mediante un modelo asistencial coordinado entre distintos hospitales y centros médicos.

“El objetivo es ofrecer una atención más completa, homogénea y de calidad, independientemente de dónde se encuentre el paciente”, explica el doctor Joaquín Rodríguez, especialista en Aparato Digestivo responsable de esta nueva unidad.

El doctor Joaquín Rodríguez, especialista en Aparato Digestivo responsable de esta nueva unidad. / EL PERIÓDICO

Una atención coordinada

La Unidad, que integra a más de una veintena de especialistas, conecta actualmente a distintos centros sanitarios de ambas regiones. Todos ellos trabajan bajo protocolos comunes y criterios clínicos compartidos, lo que permite unificar la atención y mejorar la toma de decisiones médicas.

“Este modelo responde a una necesidad creciente: el aumento de enfermedades digestivas, especialmente las de carácter crónico, ligado en gran medida al envejecimiento de la población y a cambios en los hábitos de vida”, subraya el doctor Rodríguez.

Desde la Unidad se aborda el espectro completo de patologías del aparato digestivo, con especial énfasis en patologías crónicas de alta prevalencia como la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, hígado graso no alcohólico y trastornos funcionales digestivos como el síndrome del intestino irritable. Asimismo, incluye el tratamiento de patología oncológica digestiva, endoscopia diagnóstica y terapéutica avanzada, así como patología hepatobiliar y pancreática.

Menos barreras para el paciente

Uno de los principales cambios que introduce este nuevo modelo es la reducción de las barreras geográficas. Hasta ahora, muchos pacientes debían desplazarse a otras ciudades para acceder a determinadas pruebas o tratamientos especializados. Con esta red, “pacientes de localidades como Don Benito, Mérida, Puertollano o Alcázar de San Juan pueden ser atendidos dentro de la propia unidad, sin salir del circuito asistencial”, señala el especialista.

Aunque algunos procedimientos de mayor complejidad siguen concentrándose en centros concretos, el hecho de formar parte de una misma red asistencial coordinada redunda en beneficios en términos de tiempos de espera, continuidad asistencial y seguimiento.

Otro de los pilares del modelo es la incorporación progresiva de herramientas de telemedicina, especialmente en el seguimiento de pacientes estables. Esta opción permite evitar desplazamientos innecesarios y mejorar la comodidad del paciente.

Por el momento, la iniciativa está presente en los hospitales Quirónsalud Clideba y Quirónsalud Ciudad Real, los centros médicos Quirónsalud de Mérida, Puertollano y Don Benito, y la Clínica Quirónsalud Alcázar de San Juan.