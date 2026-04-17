Revés a la construcción del nuevo Marcelo Nessi de Badajoz: la adjudicataria solicita rescindir el contrato

Las obras de la primera fase del nuevo centro de cumplimiento de medidas judiciales para menores Marcelo Nessi de Badajoz se retrasan. El motivo es que la adjudicataria, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Geoxa-Gévora Construcciones, ha solicitado la resolución del contrato, según han informado fuentes de la Consejería de Salud y Servicios Sociales a este diario.

La UTE, que iba a construirlo por algo más de 12, 2 millones de euros, alega para no seguir adelante circunstancias «sobrevenidas», como la volatilidad del mercado, la inflación, el incremento de los costes energéticos y la escasez de mano de obra, según las mismas fuentes.

Ante esta situación, la Consejería de Salud y Servicios Sociales debe ahora tramitar jurídicamente la rescisión del contrato, que quedará sin efecto mediante una resolución de la Secretaría General, que emitirá tras la solicitud formal de la empresa.

Una vez que estos trámites finalicen y el contrato quede sin efecto, la Junta de Extremadura volverá a licitar las obras. De momento, no ha precisado si se modificará o no el presupuesto.

La construcción del nuevo Marcelo Nessi, que se va a levantar en una parcela aledaña a las actuales instalaciones de la carretera de Campomayor, se anunció en 2022. La primera fase se licitó por 14, 1 millones de euros y en junio de 2025 se adjudicó a la UTE. La Junta llegó incluso a poner fecha al inicio de los trabajos, julio de ese mismo año, pero el plazo no se cumplió porque antes tuvo que pasar por el pleno del Ayuntamiento de Badajoz la modificación del Plan General Municipal.

Cuando parecía que ya había libre para el proyecto, ha llegado este nuevo revés, que obligará a volver a sacar a concurso las obras. El plazo de ejecución de los trabajos, según el pliego de condiciones del contrato, era de 15 meses.

El nuevo Marcelo Nessi , que se financia con fondos Next Generation, se prevé levantar en dos fases (la segunda aún no está presupuestada). En la primera, se construirán la zona residencial y de uso administrativo, que se repartirán en un edificio de 5 bloques conectados entre sí. Y en la siguiente, se habilitarán pistas deportivas y zonas verdes y se dotará a las instalaciones del equipamiento necesario para su funcionamiento.

Tendrá capacidad para 35 internos y contará con 20 plazas de uso general y de otras 15 de tratamiento terapéutico. También dispondrá de aulas escolares y de formación, biblioteca, gimnasio y un huerto.

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Su construcción no responde a la falta de vacantes en el centro actual, sino a que se necesitan más plazas terapéuticas.