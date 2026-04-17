Sorprendidos dos vecinos de Badajoz cuando robaban en una parcela de Valdebótoa

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Badajoz que fueron sorprendidos robando en una parcela de Valdebótoa.

Los hechos, según ha informado la comandancia, sucedieron el pasado martes, cuando la Central Operativa de Servicios recibió una alerta de la activación de la alarma en una propiedad ubicada en una urbanización de Valdebótoa.

Cuando los agentes llegaron al lugar, localizaron 'in fraganti' a los dos sospechosos en el interior de la parcela, quienes, tras presuntamente inutilizar la cámara de videovigilancia, habrían forzado la puerta de acceso a la vivienda.

Ante la evidencia de los hechos y una vez que ambos fueron identificados, la Guardia Civil los detuvo y fueron trasladados a dependencias oficiales para instruirles diligencias como presuntos autores de un delito de robo.

Los dos hombres cuentan con numerosos antecedentes policiales.

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Del caso se dio traslado a los juzgados de Badajoz.