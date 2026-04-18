Badajoz se convierte en la capital de la hamburguesa con The Burguer Cup 2026

Badajoz se prepara para acoger una de las citas más esperadas por los amantes de las hamburguesas. The Burger Cup, considerado por sus organizadores como "la mayor competición de burgers de España", hará parada en la ciudad del 22 al 26 de abril de este 2026. Se celebrará en el recinto del mercadillo de los martes y mantendrá su fórmula habitual: entrada gratuita, ambiente festivo y una amplia oferta de hamburguesas que ofrecerán las distintas food tracks.

Desde la organización, "avisan" de que es la única parada en Badajoz en este año.

The Burguer Cup

The Burguer Cup es un campeonato gastronómico itinerante que recorre distintas ciudades de España reuniendo a hamburgueserías de todo el país en un mismo espacio para competir por la mejor hamburguesa, con un formato en el que el público prueba, valora y vota sus propuestas favoritas, convirtiéndose así en jurado directo del certamen. Una dinámica que ha sido clave en el éxito del evento en otras ciudades españolas.

En su parada en Badajoz, la entrada es gratuita y combinará la degustación de hamburguesas con música en directo, DJs, sorteos y un ambiente pensado para todos los públicos, incluyendo zonas familiares y espacios adaptados para mascotas, convirtiéndose así en una experiencia de ocio más allá de lo puramente gastronómico. La programación incluirá también un showcooking infantil previsto para el sábado a las 12.30 horas, cuya inscirpción se realizará mediante mensaje directo en su red social de Instagram.

Los horarios para disfrutar de esta cita gastronómica serán el miércoles y jueves de 19.00 horas de la tarde hasta las 00.00 horas de la noche, y de viernes a domingo de 12.00 horas a 01.00 horas.

Cinco días para degustar

En la edición de Badajoz, el concurso contará con la participación de hamburgueserías como Blitz Burger, Dame Gosso, Hype, Burger Lab, Naches, Smokie Madriz, Madu Burgers, Capitano Burger, Vulcano Grill, Smashganic y AxoqueBueno, que competirán con sus mejores propuestas para conquistar al público. Además, se completará con una oferta de postres virales a cargo de El Sr. de las Donas.

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La cita en Badajoz será la única parada del campeonato en la ciudad durante 2026, lo que refuerza su carácter especial dentro de la gira nacional. Tras recorrer ciudades como Don Benito, Talavera de la Reina, Salamanca o Elche en lo que va de año, The Burger Cup continúa consolidándose como una actividad de referencia en España. Su llegada a Badajoz promete repetir el éxito de ediciones anteriores y convertir durante unos días a la ciudad en punto de encuentro para 'foodies' y curiosos.