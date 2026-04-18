Un festival de jazz a un paso de Badajoz

El buen jazz va a sonar a solo unos kilómetros de Badajoz del 30 de abril al 3 de mayo. La vecina localidad portuguesa de Elvas celebrará en esa fecha la undécima edición del Festival Artjazz, que volverá a contar con músicos pacenses en su cartel.

Rão Kyao abrirá los conciertos con el proyecto 'El jazz como territorio'. Considerado una de las figuras más influyentes de la música portuguesa, hará un recorrido por sus más de 40 años sobre los escenarios con un formato cuarteto. Pionero del jazz en Portugal desde su primer álbum, publicado en 1975 con el nombre de 'Malpetuis', ha desarrollado un lenguaje propio centrado en las flautas de bambú, integrando tradición, espiritualidad y experimentación contemporánea.

En el concierto de Elvas, revisitará su legado desde la improvisación y la libertad creativa acompañado por Renato Silva Júnior (piano), Ruca Rebordão (percusiones) y André Sousa Machado (batería).

La segunda jornada del festival tendrá como protagonista a André Pizarro Pepe, uno de los contrabajistas más prometedores de Portugal, que presentará 'Sons rupestres', su último disco de música original, en el que explora las capacidades menos convencionales del contrabajo, utilizándolo como instrumento de percusión y ampliando los límites de su función habitual.

Cartel del XI Festival Artjazz de Elvas. / LA CRÓNICA

En este trabajo cuenta con la guitarra acústica de Francisco Neves, que formará dúo con él en el concierto de Elvas, a los que se unirá como invitado especial el saxofonista Desidério Lázaro. La presencia de una de las voces más destacadas del jazz portugués contemporáneo promete elevar las composiciones de 'Sons Rupestres' a nuevas dimensiones.

El reconocido guitarrista y compositor pacense Javier Alcántara clausurará el festival el 2 de mayo con su Short Stories Band. Tras de sí acumula actuaciones en teatros, clubs y festivales, incluida una en 2023 por Estados Unidos en 2023, donde tocó en el mítico club Terraza 7 de Nueva York y en el prestigioso festival Sunfest'23 de Canadá, convirtiéndose en el primer músico de Extremadura sobre estos escenarios.

En 2008 grabó su primer álbum, 'Namouche', y en 2014 llegó su primer disco en solitario, 'Short Stories', que alcanzó un gran éxito con el tema 'Duende de Luz'. Dos años después publicó 'Resilence' y en 2019, 'Ikigai', completando su trilogía. Su Short Stories Band, con un sello único y personal, se ha convertido en una banda de referencia en el género, por la que han pasado algunos de los más destacados instrumentistas del jazz nacional e internacional. En el Artjazz actuará en formato sexteto con Narci González (saxo tenor), Pablo Romero (piano y teclados), Pedro Calero (teclados y efectos), Enrique Tejado (contrabajo) y Pepín Muñoz (batería).

Noticias relacionadas

Todos los conciertos serán en el auditorio de San Mateo, a las 22.30 horas, y alas entradas ya están disponibles en Ticketline.pt (los días de las actuaciones a partir de las 22.00 horas en la taquilla física).