Badajoz recibe con honores a la reina Isabel de Portugal

Desde primera hora de la mañana Puerta de Palmas ha registrado un importante trasiego de personas para conmemorar un hecho de primer nivel, el V centenario de la boda real entre Carlos I de España y V de Alemania y la reina Isabel de Portugal.

La ciudad se suma a esta celebración, ya que fue la primera ciudad del país en acoger a la emperatriz. Nobles, aldeanos y tropas del reino de Castilla. Han llenado de un aire medieval este enclave pacense.

Una nutrida comitiva

"La princesa està en badajoz, id a por ella". A esta orden ha partido la comitiva española al encuentro de la emperatriz. El arzobispo de Toledo, Alonso Fonseca, y el duque de Calabria, Fernando de Aragón, han encabezado este cortejo que ha ido en busca de Isabel de Portugal.

Los castellanos han cruzado el puente de Palmas para recibir en el país a la emperatriz. Ella también venía acompañada por una representación de la corona lusa entre la que estaban sus hermanos. Juntos, portugueses y españoles, han vuelto a atravesar este puente para dar comienzo un sinfín de celebraciones y festejos en honor a Isabel de Portugal.

Recepción oficial

En la Puerta de Palmas se ha rememorado la recepción oficial que le dieron las autoridades locales aquel 1526. Lejos de ser una recreación histórica, la organización ha querido aclarar que se trata de una conmemoración, ya que algunos de los escenarios en los que se produjeron aquellos momentos cinco siglos atrás no existen.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, y una amplia representación de la corporación municipal han recibido a la monarca en Puerta de Palmas. Junto a ellos centenares de pacenses han acompañado a este "hecho histórico que rememora un hecho histórico para la ciudad", ha definido Manuel Cienfuegos, presidente de la Asociación Amigos de Badajoz, organizadora junto con el Ayuntamiento de Badajoz del evento.

Lo afirma porque poder recordar lo que ocurrió en la ciudad hace quinientos años supone todo un reto para los responsables del evento y también un hito para la memoria de la ciudad. Cienfuegos, subraya que se trata de "un acontecimiento más de la importancia que tuvo en el siglo XVI en la ciudad de Badajoz", recordando que "ha tenido mucho que intervenir en esa época y en otras muchas". Para él, esta cita supone "un punto de partida para darnos a conocer nuestra historia" y reivindicar que "tenemos una importancia en el escenario histórico de la península".

Además, destaca el valor simbólico de la recreación: "Es la reina, mujer de Carlos V, nada menos que el emperador, que estuvo aquí una semana antes de su boda". También pone en valor la implicación ciudadana: "Creo que hay expectación y que la gente va a responder; va a ser una cosa bonita".

Por su parte, el alcalde Ignacio Gragera ha dado la bienvenida institucional con un discurso cargado de simbolismo: "Majestad, Emperatriz, bienvenida a Badajoz", destacando el carácter de la localidad como "ciudad de frontera, de guerra, pero también de encuentro". Ha subrayado además la unión histórica que representa el evento: "Hoy, con su presencia y su matrimonio, Castilla y Portugal unen sus lazos a través del Guadiana y Puerta de Palmas".

Actos de celebración

Para agasajar a la reina se han dispuesto gran numero de actividades. Además de las ofrendas que han entregado miembros de la Asociación Boda Regia de Valencia de Alcántara en forma de dulces y bordados, un grupo de alumnos del colegio pacense Enrique Iglesias han danzado delante de la emperatriz.

Los ciudadanos también han mostrado su honor a la joven que interpretaba a la monarca con vítores y lanzando confetis a su paso por las calles del Casco Antiguo. También se han recreado distintas escenas del día a día de la ciudad.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)