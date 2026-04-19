Gastronomía
Bidaia, el restaurante de Badajoz que entra en la selección de la Guía Michelin: "Pensábamos que era una broma"
El bistró de la plaza de España recibe el reconocimiento tras apenas ocho meses de su apertura
Antonio Manuel Nogales
El restaurante Bidaia, situado en la plaza de España de Badajoz, ha sido reconocido por su prouesta gastronómica por la Guía Michelin.
Incluido en la selección de abril, el restaurante de Elena Ruiz y Álvaro Serrano, una pareja de chefs, abrió sus puertas en agosto del año pasado, y en apenas ocho meses ha conseguido situarse en el radar de la guía gastronómica más influyente del mundo.
Bidaia
Un nombre que significa "viaje" en euskera y que viene dado en referencia a la trayectoria profesional y personal de sus dueños, marcada por su formación en el País Vasco. Elena y Álvaro son una pareja de Elche y Badajoz respectivamente, que tienen como objetivo firme la evolución "paso a paso". Antes de involucrarse en un negocio propio en Badajoz, los dueños de Bidaia estuvieron trabajando también en Mallorca.
La propuesta culinaria de Bidaia se basa en una carta corta de producto y en menús que cambian según la temporada. "Sabores que te recuerdan un poco a casa", resume la filosofía del restaurante, según han destacado los chefs.
Para ellos, una de las frases que mejor define el espíritu del local es "que la gente se sienta como en casa" explican.
Guía Michelín
La Guía Michelin es una de las guías culinarias más prestigiosas que hay. "Fue algo inesperado, a la vez que emocionante”, explica la chef Elena Ruiz, quien asegura que el anuncio llegó como una sorpresa absoluta: "Pensábamos que era una broma".
Hay que recalcar que han conseguido este logro en tan solo ocho meses desde que abriera el restaurante en agosto de 2025. Los chefs explican que es "una sorpresa" lograr algo así en tan poco tiempo e insisten en que su filosofía siempre ha sido crecer de forma progresiva, cuidando cada detalle del servicio y la experiencia del cliente.
En este reconocimiento también ha influido su propuesta gastronómica, donde destacan elaboraciones como el tartar de gambón al natural, uno de los platos más comentados por su frescura y equilibrio, y la carrillera ibérica a la royale, una receta de textura melosa.
Futuras metas
"Seguir disfrutando y seguir mejorando" es la frase que guía ahora su trabajo, con la mirada puesta en evolucionar la carta según la temporada, afianzar al equipo y seguir ganándose la confianza del cliente y del sector gastronómico. Los chefs insisten en que este primer hito dentro de la Guía Michelin no supone un punto de llegada, sino un "impulso para continuar" consolidando su propuesta.
De cara al futuro, el equipo de Bidaia afronta este reconocimiento con la voluntad de seguir creciendo sin perder su identidad.
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