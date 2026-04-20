Aqualia premia a India Ferrera Moreno por su dibujo digital en el concurso educativo infantil de Badajoz

Las casas consistoriales de Badajoz han acogido este lunes la entrega de premios del XXIII Concurso Digital Educativo Infantil de Aqualia. En esta edición, la alumna India Ferrera Moreno del colegio Sopeña se ha alzado como la ganadora del certamen entre más de 9.000 alumnos con su dibujo digital.

También han recibido galardones por ser finalistas, los alumnos Pablo Rubiales del colegio Enrique Iglesias y Javier Nieto del colegio Santa María Asumpta. Este concurso, según la organización, ha tenido como objetivo "que la sociedad futura demuestre su creatividad para combatir el avance de la desertificación por todo el planeta".

El acto de entrega ha contado con la presencia del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, el delegado de Inspección de Aguas, Carlos Urueña y el director de Aqualia en Badajoz, José Vicente Moreno. Gragera se ha dirigido a los estudiantes premiados animándolos a seguir participando en este tipo de certámenes. "Espero que sigáis dando el ejemplo que dais todos los días", ha mencionado.

Por su parte, el delegado Carlos Urueña ha mostrado su agradecimiento a los jóvenes finalistas: "Sois alumnos pero realmente en temas de educación medioambiental, sois profesores", ha puntualizado.

Iniciativas educativas

Tras más de veinte ediciones, el concurso digital se integra en el programa de iniciativas educativas que Aqualia desarrolla en centros educativos o institutos. Bajo el lema 'Los Guardianes Sostenibles acuden a la llamada por la RegenerACCIÓN del planeta', esta edición ha contado con la participación de más de 9.300 alumnos de tercero y cuarto de Primaria de los municipios donde Aqualia opera. Este concurso ha generado más de 4.500 horas de formación digital en materia de sostenibilidad a las futuras generaciones. El director de Aqualia en Badajoz ha recordado que este tipo de concursos tiene como protagonista a las futuras generaciones. "El éxito está en vosotros, queremos que seáis conscientes cuando nos relevéis, que busquéis esta filosofía", ha explicado.

Noticias relacionadas

Según los datos facilitados por la organización, desde el nacimiento de este certamen en el año 2002, se ha logrado concienciar y sensibilizar a más de 300.000 jóvenes estudiantes sobre la importancia del consumo responsable del agua en nuestras vidas.