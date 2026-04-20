Actuaciones
Arranca el XVIII Ciclo de Música Contemporánea en Badajoz
Con el ensayo abierto y el concierto de Ensemble Delphe
El Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil de Badajoz arranca la 18ª edición del Ciclo de Música Contemporánea y lo hace con doble evento.
El principal será en el salón de plenos de la Diputación de Badajoz a las 20.00 horas con el concierto del Ensemble Delphe.
Concierto y ensayo abierto
La agrupación francesa ofrecerá un repertorio que gira principalmente alrededor de la expresión de la voz humana y contiene obras de la última parte del siglo XX. Además, para la ocasión se han programado algunos estrenos absolutos, según informa la institución provincial.
Este mismo ensemble ofrecerá un ensayo abierto al público en la mañana de este lunes a las 10.00 horas en el salón de actos del conservatorio superior. La duración de este evento será de unas tres horas, según informa la organización.
Nueve actividades hasta el 28 de abril
Con el Ensemble Delphe da comienzo la programación de una nueva edición del Ciclo de Música Contemporánea que se extenderá hasta el 28 de abril y ofrece nueve actividades diferentes.
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