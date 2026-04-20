La Banda Municipal de Música de Badajoz celebrará cinco conciertos en San Francisco para dar visibilidad a distintas asociaciones

Nuevo ciclo de conciertos solidarios por parte de la Banda Municipal de Música de Badajoz. La séptima edición de 'Toca la Banda' contará con cinco actuaciones en el templete del Paseo San Francisco, todas a las 20.00 horas desde el 22 de abril hasta el 10 de junio.

Cada concierto tiene como objetivo dar visibilidad y difusión a asociaciones como: Fundación ONCE, DOWN Badajoz, la Asociación de Discapacitados Auditivos de Badajoz y Provincia (ADABA), la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales (ALCER) y la Asociación Nacional para la Investigación del Síndrome Rett (Mi Princesa Rett), a través de unas jornadas de música y convivencia. En tres de las cinco actuaciones previstas, distintos directores invitados procedentes de bandas de Sevilla, Albacete y Santander se encargarán de guiar a los grupos musicales.

El concejal delegado de Cultura, José Antonio Casablanca ha presentado este ciclo de conciertos solidarios junto al director titular y artístico de la Banda Municipal de Badajoz, Vicente Soler Solano. El concejal ha explicado que estos conciertos son una buena oportunidad para que los ciudadanos interesados conozcan todo el trabajo que realiza la banda de música en sus actuaciones. "Invitamos a todos a venir", ha mencionado.

Cinco actuaciones a las 20.00 horas

Vicente Soler ha sido el encargado de desgranar esta programación de conciertos. La inauguración del ciclo será el miércoles 22 de abril en el concierto-conferencia llamado 'Los Toros'. El director titular de la Banda Municipal de Sevilla, Francisco Javier Gutiérrez Juan, será el encargado de dirigir esta velada en favor de Fundación ONCE Badajoz.

El siguiente concierto sucederá justo una semana después, el 29 de abril. Este recital llamado 'De la tradición al show', también estará guiado por un director invitado, en este caso, de Luis Miguel Abello Blanco, de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete. El objetivo de esta actuación es ayudar a la visibilidad de la Asociación Síndrome de Down de Badajoz.

La tercera cita a favor de ADABA, llamada 'Mujeres famosas', tiene como fecha el 21 de mayo y estará dirigida por el propio Vicente Soler Solano. El director titular y artístico de la Banda Municipal de Música de Badajoz ha detallado que para mejorar la experiencia de los asistentes, la obra dedicada a la Asociación de Discapacitados Auditivos, 'La puerta de violeta' de Ronzalén, contará con la presencia de una intérprete de lenguaje de signos y unas mochilas vibratorias que necesitarán reserva previa en la asociación.

El cuarto concierto será el 3 de junio, es la última vez que un director invitado dirigirá en 'Toca la Banda'. Vicent Pelechano, de la Banda Municipal de Santander será el encargado de liderar la batuta en 'A ambos lados del Atlántico', un recital a favor de ALCER Badajoz.

Noticias relacionadas

El cierre de este ciclo tendrá como conductor al subdirector de la Banda Municipal de Badajoz, Alfonso Ibañez Romero, el 10 de junio con 'Antología del pasodoble'. Este broche final tendrá como objetivo la difusión en favor de la Investigación del Síndrome Rett, que promueve la asociación Mi Princesa Rett.