Corazonex Solidarios impulsa en Badajoz una recogida permanente de artículos de bebé para familias con grandes necesidades

La asociación Corazonex Solidarios ha vuelto a activar en Badajoz su campaña de recogida de artículos para bebé con el objetivo de atender a familias en situación de vulnerabilidad, especialmente a mujeres embarazadas que afrontan la maternidad sin recursos básicos. La iniciativa, que la entidad viene desarrollando desde hace cuatro años, se mantendrá abierta durante todo el año ante un problema que, subrayan, no se limita a momentos puntuales, sino que se repite de forma constante.

Desde la asociación explican que en las últimas semanas han aumentado las peticiones procedentes de distintas entidades y de familias que necesitan ayuda urgente para la llegada de un bebé. Entre los casos que atienden figuran mujeres derivadas de asociaciones que trabajan con víctimas de violencia de género, además de hogares desfavorecidos de Extremadura y familias que llegan por contacto directo o a través del tejido vecinal.

"Nos están llegando peticiones para muchas mujeres embarazadas que van a tener bebés y no tienen de nada", señala el presidente de Corazonex Solidarios, Alberto Covarsí. Esa realidad ha llevado a la entidad a reforzar una campaña que ya realizaban en años anteriores, pero a la que ahora han querido dar "un poquito más de énfasis" por la gravedad de algunas situaciones concretas.

La asociación insiste en que se trata de responder antes del nacimiento del bebé, para que las madres puedan contar con lo esencial en un momento especialmente delicado. "Queremos intentar ayudar antes de que den a luz", remarcan.

Cunas, tronas o ropa

La campaña recoge prácticamente cualquier artículo relacionado con el cuidado infantil. La lista incluye cunas, carricoches, tronas, ropa, juguetes para bebé, pañales, toallitas, leche infantil y mobiliario. En definitiva, todo aquello que pueda aliviar la falta de medios con la que llegan muchas de las familias atendidas.

"Todo lo que tenga que ver con los bebés siempre va a ser bienvenido", explica el responsable. La necesidad, asegura, es tan amplia que cualquier aportación puede marcar una diferencia real en hogares donde no hay nada preparado para recibir al recién nacido. En ese sentido, destaca que incluso una donación pequeña puede convertirse en una ayuda decisiva.

La respuesta ciudadana ya ha comenzado a notarse. Según relatan desde la entidad, la campaña se difundió públicamente y al día siguiente ya habían conseguido una cuna. Ese primer gesto ha servido para confirmar que existe sensibilidad social y para animar a mantener abierto el llamamiento durante los próximos meses.

Apoyo a mujeres

Los materiales recogidos se destinan a familias desfavorecidas de Extremadura, a mujeres derivadas por la asociación de violencia de género Victoria Kent de Badajoz, a la asociación Mujeres Sin Límite y también a personas canalizadas a través de asociaciones vecinales y otras redes de apoyo. Además de las donaciones particulares, Corazonex Solidarios reparte directamente material gracias a las aportaciones de empresas colaboradoras.

La entidad reconoce que, en ediciones anteriores, la ciudadanía ha respondido con entregas de mobiliario infantil, pañales y toallitas. Ese respaldo ha permitido sostener una línea de ayuda que se repite cada año y que, en esta ocasión, quiere llegar aún más lejos por el incremento de casos urgentes detectados.

Cómo colaborar

Las personas interesadas en colaborar pueden entregar sus donaciones en Morafer Asesoría, en Badajoz, o contactar con la asociación a través del teléfono 661 449 091 para coordinar la recogida. El local de Corazonex Solidarios se encuentra en la calle Arturo Barea, 21.

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Los últimos artículos que se han donado en el marco de la nueva campaña. / Cedida

La iniciativa busca mantener viva una cadena de apoyo cotidiano. No se trata solo de una recogida puntual, sino de una respuesta estable para quienes llegan a una maternidad marcada por la precariedad, la soledad o la violencia. "Que no falte nunca lo esencial", piden desde la asociación, convencidos de que cada cuna, cada paquete de pañales y cada bote de leche pueden convertirse en un primer respiro para muchas madres.