La firma de moda que abrirá próximamente un nuevo local en El Faro de Badajoz

El centro comercial El Faro continúa ampliando su oferta comercial con la próxima apertura de Silbon, la reconocida firma española de moda premium, que desembarcará próximamente en el complejo pacense con un nuevo espacio dedicado a la moda masculina.

La marca abrirá un espacio de 90,85 metros cuadrados que actualmente se encuentra en fase de adecuación. De hecho, la fachada del establecimiento ya luce el panelado de 'Próxima Apertura Silbon', lo que confirma la inminente llegada de la enseña al centro comercial.

El nuevo punto de venta estará centrado en la categoría Man, con propuestas de moda casual, sport y tailoring, y ha sido diseñado siguiendo la estética habitual de la firma en el resto de sus tiendas.

Compra cuidada y diferencial

El objetivo es ofrecer una experiencia de compra cuidada y diferencial, en línea con la imagen premium de la marca. En el interior, el local reproducirá la identidad visual característica de Silbon, con materiales nobles, expositores funcionales y elementos decorativos reconocibles dentro de su universo de marca, como las raquetas vintage, según ha informado el centro comercial en nota de prensa.

La apertura se enmarca dentro del ambicioso plan de expansión de Silbon, una de las firmas españolas con mayor crecimiento en los últimos años. La compañía cerró 2025 con una facturación superior a los 90 millones de euros, consolidando su posición dentro del segmento de moda premium y reforzando su presencia tanto en el mercado nacional como internacional.

Desde El Faro destacan que la incorporación de enseñas como Silbon contribuye a seguir elevando la experiencia de compra del visitante y a consolidar el liderazgo del centro comercial como referente en la región. Esta política de crecimiento responde a una estrategia sostenida en el tiempo, centrada en atraer operadores de prestigio que aporten valor, diferenciación y atractivo al conjunto del espacio comercial.

Una marca en plena expansión

Fundada en 2009 con un marcado enfoque en la moda masculina, Silbon ha evolucionado hasta convertirse en una firma de referencia dentro del panorama español. A lo largo de su trayectoria, ha ampliado su universo de marca con nuevas líneas como Silbon Kids, Silbon Woman, Silbon Second Life, Silbon Niña y Silbon Baby, consolidando una propuesta dirigida a toda la familia.

Actualmente, la compañía mantiene una fuerte estrategia de crecimiento, con más de 150 aperturas previstas o realizadas, y presencia en grandes ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Bilbao o Zaragoza. En el plano internacional, la marca opera también en París, Lisboa, Oporto, México y Estados Unidos, además de reforzar su posicionamiento a través del canal online y distintas plataformas de venta digital.

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La llegada de la marca cordobesa supone un nuevo paso en la estrategia de crecimiento y diversificación de operadores del centro comercial pacense, que sigue incorporando enseñas de referencia para reforzar su posicionamiento como destino de compras en Extremadura.