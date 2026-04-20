El Gévora se mantiene vivo con un triunfo agónico

El Gévora dio un paso de gigante en su lucha por la permanencia tras imponerse por 2-1 al Moralo en un encuentro que se resolvió en los últimos compases. Un gol de Samu López en el tramo final desató la euforia en el Municipal y permitió a los verdinegros cortar su mala racha en el momento más oportuno.

El conjunto dirigido por Martín Fernández firmó una puesta en escena muy convincente, dominando durante la primera media hora y generando varias ocasiones claras que se toparon con las intervenciones de Navajas. Sin embargo, cuando mejor estaban los locales, Robinho aprovechó una de las escasas llegadas del Moralo para adelantar a los suyos antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, el técnico local movió el banquillo con acierto. La entrada de Adri Maya resultó determinante, ya que el extremo firmó el empate apenas diez minutos después de saltar al césped, aprovechando un desajuste defensivo para batir al guardameta rival.

Con el empate, el Gévora creyó en la remontada y mantuvo la iniciativa hasta el final. Cuando el reparto de puntos parecía inevitable, emergió la figura de Samu López, que apareció en el segundo palo para rematar un centro medido de Adri Maya y sellar el triunfo.

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La victoria permite a los pacenses romper una dinámica negativa y abrir una brecha de tres puntos respecto al descenso, aprovechando además los tropiezos de sus rivales directos. El próximo reto será a domicilio frente al Montijo, en un tramo final de temporada decisivo.