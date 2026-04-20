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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
El TSJEx avala la condena a un hombre por violar a una conocida en el baño de un bar de Badajoz
El Alto Tribunal desestima el recurso de la defensa y mantiene la pena de 6 años de cárcel que la Audiencia de Badajoz impuso al procesado por estos hechos
Corazonex Solidarios impulsa en Badajoz una recogida permanente de artículos de bebé para familias con grandes necesidades
La campaña pide cunas, ropa, pañales y leche para ayudar a mujeres sin recursos que van a ser madres en los próximos meses. Las personas interesadas en colaborar pueden entregar sus donaciones en Morafer Asesoría, en la calle Arturo Barea
El psicólogo Daniel López-Vega impartirá en Badajoz una charla sobre la salud mental en la infancia y la adolescencia
Fundación CB acoge hoy a las 19.00 horas una conferencia sobre la importancia del rol docente en el bienestar de los escolares y el peso emocional de las redes sociales en los jóvenes
Las universidades en la región se someten a debate en el Colegio de Médicos de Badajoz
A las 19.00 horas en la sede del colegio
Arranca el XVIII Ciclo de Música Contemporánea en Badajoz
Con el ensayo abierto y el concierto de Ensemble Delphe
- El Gobierno asfaltará 80 kilómetros de la N-432, entre Badajoz y la conexión con la A-66, pasada Zafra
- Monesterio adelanta las Primeras Comuniones para que no coincidan con San Isidro
- La inversión privada impulsa la transformación del Casco Antiguo de Badajoz con nuevas promociones residenciales
- Casi le rozaba el brazo': cae una bola de la Puerta Pilar y desata el pánico en Badajoz
- Badajoz recibe con honores a la reina Isabel de Portugal
- Badajoz arranca un intenso fin de semana cultural con música, humor y recreaciones
- La importancia de Badajoz en el siglo XVI: 'Fue uno de los lugares más destacados que atravesó Isabel de Portugal
- Rescatan a un pescador en el río Guadiana a su paso por Badajoz a punto de ahogarse