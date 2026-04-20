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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de abril

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

El condenado, durante el juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz.

El condenado, durante el juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz. / LA CRÓNICA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

El TSJEx avala la condena a un hombre por violar a una conocida en el baño de un bar de Badajoz

El Alto Tribunal desestima el recurso de la defensa y mantiene la pena de 6 años de cárcel que la Audiencia de Badajoz impuso al procesado por estos hechos

Corazonex Solidarios impulsa en Badajoz una recogida permanente de artículos de bebé para familias con grandes necesidades

La campaña pide cunas, ropa, pañales y leche para ayudar a mujeres sin recursos que van a ser madres en los próximos meses. Las personas interesadas en colaborar pueden entregar sus donaciones en Morafer Asesoría, en la calle Arturo Barea

El psicólogo Daniel López-Vega impartirá en Badajoz una charla sobre la salud mental en la infancia y la adolescencia

Fundación CB acoge hoy a las 19.00 horas una conferencia sobre la importancia del rol docente en el bienestar de los escolares y el peso emocional de las redes sociales en los jóvenes

Las universidades en la región se someten a debate en el Colegio de Médicos de Badajoz

A las 19.00 horas en la sede del colegio

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