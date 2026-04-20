Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

El Alto Tribunal desestima el recurso de la defensa y mantiene la pena de 6 años de cárcel que la Audiencia de Badajoz impuso al procesado por estos hechos

La campaña pide cunas, ropa, pañales y leche para ayudar a mujeres sin recursos que van a ser madres en los próximos meses. Las personas interesadas en colaborar pueden entregar sus donaciones en Morafer Asesoría, en la calle Arturo Barea

Fundación CB acoge hoy a las 19.00 horas una conferencia sobre la importancia del rol docente en el bienestar de los escolares y el peso emocional de las redes sociales en los jóvenes

A las 19.00 horas en la sede del colegio

Noticias relacionadas

Con el ensayo abierto y el concierto de Ensemble Delphe