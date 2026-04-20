El psicólogo Daniel López-Vega impartirá en Badajoz una charla sobre la salud mental en la infancia y la adolescencia

La Educación estará a debate en Fundación CB. El psicólogo Daniel López-Vega impartirá 'Naufragios en la modernidad líquida: el rol docente frente a la crisis de salud mental', hoy a las 19.00 horas en Montesinos 22, con el objetivo de definir los factores de protección y riesgo en la salud mental de la infancia y la adolescencia.

Los temas que abordará el psicólogo en el debate son la importancia del rol docente sobre el bienestar de los escolares y el peso emocional de las redes sociales en los jóvenes. Una charla en búsqueda de herramientas para enfrentar los problemas y retos más trascendentes de las edades más tempranas de la vida.

P- ¿Debería ser la salud mental un tema de más relevancia en la educación de los centros educativos?

R- La salud mental es uno de los grandes retos que tenemos en el futuro de nuestros adolescentes. Los centros escolares no son solo sitios para conocer materias, sino también para aprender a vivir.

P- ¿Cómo piensa usted que debería tratar un docente a un alumno que vive una situación complicada en su hogar?

R- Tiene que tener tres cualidades. Lo primero es validar emocionalmente, es decir, no quitarle importancia y tampoco dramatizar lo que está viviendo. Por otro lado también debe tener empatía, ponernos en el lugar del adolescente comprendiendo las características que está teniendo en nuestra sociedad actual y por último la compasión. No solo entender lo que está viviendo sino estar dispuesto a ayudarlo.

P- ¿Cree que el rol docente está bien enfocado en la Educación actual?

R- Estamos viviendo una sociedad que cada vez nos pone más en reto de cómo acompañar a los adolescentes, no solo por los problemas que están apareciendo que son emergentes, sino por el nivel de implicación que pedimos. Por ejemplo todo aquello que tiene que ver con el acoso escolar, con las autolesiones y con los trastornos alimentarios o adictivos. No es una materia que trata normalmente un docente y se ha convertido en un reto en el presente.

P- ¿Cómo piensa usted que deberían actuar los profesores ante los casos de acoso escolar?

R- Protegiendo a la víctima y educando a victimarios.

P- ¿Las redes sociales deberían estar disponibles para los menores de edad?

R- Realmente los menores no están preparados para hacer uso de ese sistema de comunicación, pero por desgracia, como está bastante instaurado resulta complicado que podamos minimizar sus efectos con medidas prohibitivas. Ahora nos toca educar a los adolescentes para el uso de este tipo de medios.

P- ¿El uso de las redes sociales debería enseñarse como asignatura en los centros educativos?

R- Tiene que ser una materia transversal. Tendría que existir la norma pero la dificultad que hay es que durante muchos años no lo hemos hecho bien. La norma sola no va a valer, tiene que estar acompañada de medidas educativas. Evidentemente, un niño de diez u once años no debería tener móvil ni estar en las redes sociales.

P- ¿Cómo piensa que influye el uso de la tecnología en los más jóvenes?

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R- En su inmensa mayoría de manera negativa, incluso en cómo se perciben. Lo que suele aparecer siempre en las redes sociales es lo bueno de la vida de los demás. Esta comparación nos hace parecer que nuestra vida es mala. Otro de los efectos negativos es la dependencia a la validación de los demás, la dictadura de los 'me gusta' implica efectos negativos en nuestros adolescentes.