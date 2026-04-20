Análisis
Las universidades en la región se someten a debate en el Colegio de Médicos de Badajoz
A las 19.00 horas en la sede del colegio
La Academia de Medicina de Extremadura, en colaboración con el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Badajoz, organiza el debate 'Las universidades en Extremadura en el siglo XXI'.
Se trata de un espacio de reflexión y análisis sobre el papel de la universidad en el contexto actual y su proyección de futuro.
Análisis de un momento clave
En un momento de transformación social, tecnológica y educativa, este encuentro propone abordar los retos, oportunidades y líneas de evolución del sistema universitario en Extremadura, así como su impacto en el desarrollo regional, la formación del talento y la generación de conocimiento.
El debate contará con la participación de Antonio Rubio Núñez, economista, fundador de ITAE Business School y director de proyectos de UNINDE, y de Francisco Olivares del Valle, catedrático jubilado de la Universidad de Extremadura y presidente del Ateneo de Badajoz.
Este encuentro está dirigido a profesionales, docentes, estudiantes y a todas aquellas personas interesadas en el presente y futuro de la educación superior en la región. Se celebrará a las 19.00 horas en el auditorio del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Badajoz. La entrada es gratuita.
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