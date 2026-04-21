Los bomberos pacenses corren en favor de la solidaridad

Badajoz acogerá el próximo 3 de mayo la I Carrera Solidaria Bomberos de Badajoz, una iniciativa que une deporte, reconocimiento profesional y carácter benéfico. La prueba, que partirá desde el Parque de la Margen Izquierda del río Guadiana, contará con diferentes modalidades y recorridos adaptados a todos los públicos, en una jornada que aspira a consolidarse dentro del calendario deportivo local.

El evento fue presentado este martes en el Ayuntamiento de Badajoz con la presencia de Juan Parejo, concejal de deportes; José Manuel Muñoz, presidente de ADS Extremadura Natural; y Manuel Marín, presidente de ADC Bomberos de Badajoz, quienes detallaron los objetivos y características de la prueba.

Parejo destacó el carácter global de la iniciativa. «Esta prueba surge con triple vocación: reconocer la labor incansable y silenciosa de los bomberos, fomentar el deporte y apoyar a entidades como Cruz Roja y los bancos de alimentos». Además, puso en valor el auge del atletismo popular en la ciudad. «En Badajoz hay fiebre por el running. Queremos que toda la gente disfrute haciendo deporte», señalando también la importancia de este tipo de eventos como forma de visibilización. «Se agradece a los colectivos profesionales que celebren y reivindiquen sus días haciendo deporte», aseguró.

La carrera contará con dos recorridos principales, uno largo de 14 kilómetros, cuya salida será a las 9:00, y otro corto de 7,5 km que arrancará a las 10.30. A estas pruebas se suman modalidades como relevos, marcha nórdica, carreras infantiles y una de las propuestas más llamativas, destinada exclusivamente a bomberos equipados.

En este sentido, Manuel Marín explicó los detalles de esta modalidad específica. «Las carreras para bomberos equipados serán de 5 kilómetros y llevarán una carga de unos 20 kilos», subrayando la exigencia física de una prueba que pretende acercar al público la realidad del trabajo diario de estos profesionales. Además, anunció que el mismo día habrá una exposición de equipamiento y vehículos en el parque. «Esperamos que haya muchos participantes y que podamos centrarnos en el deporte y en la solidaridad», concluyó

Por su parte, José Manuel Muñoz incidió en el atractivo competitivo del evento. «Habrá premios de un valor de 1.500 euros para los ganadores en las carreras competitivas», además de medallas conmemorativas para todos los participantes.

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Con alrededor de 150 inscritos hasta la fecha, las inscripciones continúan abiertas, tanto de forma presencial en Be Pádel como online a través de pulsaciones.net, en una cita que combina deporte, reivindicación profesional y compromiso social.