Memoria
CNT Badajoz recuerda el desastre del Chernóbil con proyecciones y un debate
El sindicato conmemorará el 40 aniversario de la tragedia con la emisión de los cinco capítulos de la serie de HBO
El sindicato CNT Badajoz quiere recordar el desastre la explosión de la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, coincidiendo con el 40 aniversario de la tragedia. Así, en su sede de Ronda del Pilar, proyectará esta tarde la serie de HBO ‘Chernobyl’, que consta de cinco capítulos.
Hoy se proyectarán los dos primeros; mañana miércoles, está previsto pasar otros dos otros dos; y el jueves, se podrá ver el capítulo final. Todas las proyecciones comenzarán a las siete de la tarde.
Además, el último día, una vez finalizado el capítulo, se desarrollará una charla-debate en el que participará Carmen Ibarlucea, miembro del Foro Extremeño Antinuclear, en el que se hablará sobre la central nuclear de Almaraz.
La entrada tanto a las proyecciones como al coloquio es libre hasta completar el aforo.
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