El Consejo de Transparencia obliga al Ayuntamiento de Badajoz a entregar al PSOE datos sobre la plantilla de la Fundación de Deportes

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha estimado la reclamación presentada por el Grupo Municipal Socialista y obliga al Ayuntamiento de Badajoz a facilitar información detallada sobre la plantilla de la Fundación Municipal de Deportes.

Esta resolución llega después de que el consistorio no respondiera en plazo a una solicitud de información registrada por el PSOE en abril de 2025. Según la normativa vigente, si la administración no contesta en un plazo de cinco días, el acceso a la información se entiende concedido por silencio administrativo.

Pese a ello, el ayuntamiento no remitió la documentación solicitada ni presentó alegaciones ante el propio Consejo de Transparencia. Para los socialistas, esta actuación "refleja una forma de actuar poco compatible con la transparencia, con el talante democrático y la lealtad institucional".

En un comunicado, el PSOE ha defendido que la información requerida no se limita a "unos papeles sin importancia". "Se pidió algo muy concreto: saber cuántas personas se han jubilado desde 2019, qué ha pasado con esas plazas, cuántas siguen sin cubrir, qué puestos están funcionando bajo mínimos y con cuántos efectivos cuenta hoy realmente la Fundación de Deportes", ha subrayado, información "básica" para entender si el servicio "está bien dimensionado o si se está sosteniendo como se puede desde hace años", ha añadido.

Varias incógnitas

Los socialistas plantean además varias incógnitas sobre la gestión de la plantilla: si existe menos personal del necesario, si se están dejando vacantes sin cubrir o si hay bajas prolongadas que no están siendo sustituidas. A su juicio, "son cuestiones que afectan directamente al funcionamiento de las instalaciones deportivas y, por tanto, a quienes las utilizan cada día".

Desde el grupo municipal sostienen que el problema ya no es solo la ausencia de respuesta, sino también lo que esa falta de contestación podría estar ocultando. "Cuando se pide información básica y no se contesta, el problema no es lo que se pide, es lo que hay detrás", han señalado.

Tras la resolución del Consejo, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, dispone ahora de diez días para entregar al PSOE toda la documentación requerida, entre ella la relativa a jubilaciones, situación de las plazas, incidencias que puedan afectar al funcionamiento normal de los puestos y número actual de trabajadores.

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Finalmente, el PSOE ha advertido de que seguirá pendiente de este asunto una vez tenga acceso a los datos. "Primero fue el silencio. Ahora toca ver los datos. Y si los datos confirman lo que ya se intuye, menos personal y peor organizado, alguien tendrá que dar explicaciones", ha concluido.