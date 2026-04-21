La flota de autobuses urbanos de Badajoz se renueva con 7 vehículos eléctricos

La flota de autobuses urbanos que recorren Badajoz y sus pedanías se renueva desde mañana con la incorporación de siete vehículos eléctricos, que sustituyen a otros de mayor tamaño, también eléctricos, que funcionarán a su vez en las rutas largas y de mayor afluencia. Esta renovación permite retirar del uso cotidiano otros de gasoil, que permanecerán para servicios extraordinarios o refuerzos operativos, como al campus universitario o en grandes aglomeraciones como la Feria de San Juan. En la actualidad, la flota está compuesta por 52 vehículos, de los que 39 son eléctricos (incluidos los siete nuevos). Representan el 75%.

Los nuevos vehículos se han presentado este martes en la plaza Alta, que excepcionalmente permitió el tráfico rodado para exponerlos, y a la que llegaron desde la plaza de San José atravesando el arco del Peso. En la presentación estuvo el alcalde, Ignacio Gragera.

Los siete autobuses han sido adquiridos por el ayuntamiento por un importe de licitación de 3.488.000 euros, con una nueva fórmula para la obtención de fondos europeos, para posteriormente cederlos a la concesionaria de este servicio público, Tubasa.

El alcalde, el concejal de Transportes y el nuevo gerente de Tubasa, en el interior de uno de los nuevos autobuses. / JOTA GRANADO

Los nuevos autobuses cubrirán cuatro líneas: la 2, 3, M1 y M4. Son de dos tipos: uno para trayectos interurbanos, con más asientos (y cinturón de seguridad) y los demás para rutas urbanas. Los nuevos tienen 8,3 metros, a diferencia de los antiguos con 12, lo que va a permitir «dar un servicio mucho más ajustado a la realidad, tanto a la demanda como a las dimensiones de la ciudad, porque son más pequeños», explicó e alcalde.

No son los primeros de esta tipología en la flota de Badajoz. De la marca Karsan, llevan varios años rodando por sus calles, entre otras las del Casco Antiguo. Según el alcalde, disponen de los elementos de seguridad «más punteros».

El nuevo gerente de Tubasa, Javier Mangas, por su parte, informó de que los nuevos vehículos tienen una autonomía de 300 kilómetros, una potencia de 230 kW y el número de plazas varía, de manera que los interurbanos tienen más sentadas que de pie.

Más confort

El alcalde insistió en el interés de que la flota sea en su totalidad eléctrica. Así, recordó que se completará con los fondos Edil en los próximos dos años, que permitirán sustituir los vehículos de gasoil, más contaminantes y ruidosos. La previsión es que el próximo año se incorporen otros siete autobuses eléctricos y en ese momento se irán retirando los de gasoil.

Detalle de las prestaciones de los nuevos autobuses. / JOTA GRANADO

«La ciudad de Badajoz es puntera en movilidad eléctrica, en la modernización de su flota y damos un paso de gigante en su conversión», destacó el alcalde, quien se refirió a que todos los nuevos vehículos que se incorporan tienen como objetivo «el confort», para los pasajeros y los conductores. «No es lo mismo conducir un vehículo silencioso que uno de combustión, que con el paso de los años, impacta más». «La insonoridad, la comodidad de tracción, no generan el humo de los diésel, la confortabilidad, la potencia, más suavidad en la aceleración y en la frenada, son mejoras en todos los aspectos», destacó el gerente de Tubasa.

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Los nuevos autobuses tienen un máximo de 52 plazas, mientras que los grandes a los que sustituyen tienen desde 96 a 102, dependiendo de sus dimensiones. «El objetivo es prestar un mejor servicio y llevar los autobuses de 12 metros, con mayor capacidad, a refuerzos de líneas que tienen mayor demanda», insistió el alcalde. Además, los vehículos que se incorporan a la flota pueden entrar y maniobrar con más facilidad en calles más estrechas, por su menor tamaño. El hecho de introducirlos ahora permitirá una mayor capacidad de gestión en las líneas con más usuarios.