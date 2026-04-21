Justo Vila presenta en Badajoz 'Casi una vida': "Hemos dado un paso atrás"

El escritor extremeño Justo Vila Izquierdo presenta esta tarde en Badajoz su nuevo libro, 'Casi una vida', una recopilación de artículos escritos a lo largo de más de medio siglo que funcionan como "una especie de autobiografía escrita a base de retazos".

El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en el edificio Montesinos 22 de Fundación CB.

Una vida en artículos

El escritor e historiador Justo Vila Izquierdo (Helechal, Badajoz, 1954) es una de las voces más comprometidas con la memoria de la Guerra Civil Española en Extremadura, temática central de gran parte de su obra. De origen humilde y con una amplia trayectoria cultural y social, ha construido una obra centrada en la memoria de la guerra y sus consecuencias en la región, combinando relato histórico y mirada literaria.

Para elaborar su libro, Vila ha recurrido a su archivo personal, conservado durante décadas. "He ido guardando durante toda mi vida los artículos que he publicado y he seleccionado las cosas más interesantes", señala. El autor lo define como "un ejercicio de memoria personal e intelectual" que responde, según explica, a las inquietudes más selectas que han marcado su trayectoria.

Lejos de ser una novela, 'Casi una vida' se presenta como un mosaico de experiencias, ideas y reflexiones durante más de 50 años del autor. Vila hace referencia al propio título, que refleja cierta limitación de lo que han sido sus 71 años: "Es imposible escribir en un solo libro lo que ha sido tu vida. Se quedan cosas fuera".

Memoria histórica

Uno de los ejes centrales de la obra del escritor extremeño es la memoria histórica, con especial atención a la Guerra Civil Española. Vila defiende la necesidad de seguir abordando este pasado: "No se ha hecho justicia con las víctimas. Todavía hay muchas fosas comunes". El hecho de recuperar esta memoria, según explica, no supone "reabrir heridas, sino cerrarlas dignamente".

En relación con la actualidad, el escritor se muestra crítico: "Hemos dado un paso atrás, sobre todo en Extremadura", haciendo referencia al último pacto de PP Y Vox. A su juicio, este contexto ha supuesto un "retroceso" en cuestiones como la memoria histórica, un ámbito en el que considera que aún queda mucho por hacer. Vila advierte de que no solo hay problemas sin resolver, sino que incluso se están debilitando algunos avances logrados en los últimos años, especialmente en lo relativo al reconocimiento y dignificación de las víctimas.

Compromiso y literatura

El autor reflexiona sobre el profundo cambio social vivido desde sus inicios como escritor en los años sesenta y setenta hasta la actualidad, abordando temas como el movimiento obrero, la justicia social y la desigualdad, cuestiones ligadas a su experiencia vital. En este contexto, Vila subraya el cambio de contexto entre sus primeros escritos y la actualidad: "Hemos pasado de una dictadura a una democracia o, mejor dicho, un ensayo de democracia".

Por otra parte, pese a la creciente polarización, Vila considera que el "humanismo está en crisis" y que la literatura no tiene como misión transformar la realidad: "La novela y la poesía no están para cambiar el mundo, sino para sentirlo", afirma.

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Más allá de lo personal, Vila aspira a que el lector encuentre en el libro una reflexión compartida: "Que reflexione sobre lo que ha leído, no sobre mi vida, sino sobre la de cientos de miles de personas", concluye.