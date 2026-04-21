Una madre y su hijo logran sofocar un incendio en su vivienda de Pardaleras con un extintor prestado por un bar

Un incendio declarado este martes sobre las 15.00 horas en una vivienda de la calle La Maya, en la barriada pacense de Pardaleras, ha provocado momentos de tensión entre los vecinos por la intensa columna de humo generada, aunque afortunadamente no se han registrado heridos.

El fuego se originó en una vivienda situada en una segunda planta y, según han explicado los bomberos a La Crónica de Badajoz, en el interior del inmueble se encontraban en ese momento una madre y su hijo de corta edad, de entre 5 y 6 años.

Mientras cocinaba

Las primeras informaciones apuntan a que el incendio pudo iniciarse por un posible despiste mientras se estaba cocinando, lo que habría provocado que ardieran los muebles de la cocina. Aunque el fuego quedó concentrado en esa estancia, la combustión generó una gran cantidad de humo, lo que despertó la alarma en la calle y causó un notable revuelo entre los residentes de la zona.

La rápida reacción en el interior de la vivienda fue clave para evitar que el incendio fuera a más. Los propios ocupantes consiguieron apagar las llamas antes de la llegada de los servicios de emergencia, utilizando para ello un extintor que, según las mismas fuentes, les habrían prestado desde el bar Casa Romy, situado en la misma calle.

La actuación de los bomberos

El aviso a los servicios de emergencia lo dio José Manuel Navarrete, camarero del establecimiento que facilitó el extintor. Según el relato de los presentes, fue él quien telefoneó a bomberos y policía al percatarse de la situación y de la necesidad de actuar con rapidez.

Una vez en el lugar de los hechos, los efectivos del parque de bomberos centraron su intervención en comprobar que el fuego estaba completamente extinguido y en ventilar la vivienda, muy afectada por el humo acumulado.

La intervención permitió asegurar el inmueble y evitar mayores daños, después de que los propietarios hubieran logrado contener por sí mismos el foco inicial con ayuda del extintor.

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Pese al susto y a la escena de nervios, el balance final ha sido positivo, ya que no hubo que lamentar daños personales.