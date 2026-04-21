Maribel Paredes habla de cómo ser turista en la propia ciudad en Ámbito Cultural

Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge esta tarde a las 19.00 horas una charla de Maribel Paredes, técnico superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas, con el título ‘Hablamos de ser turista en tu ciudad’.

El espacio, coordinado por 48 horas Magazine y presentado por Elena González de la Rubia, está enfocada a descubrir Badajoz, un destino turístico desconocido incluso para los propios habitantes de la ciudad. Se trata de dar a conocer lo propio, de conectar con el entorno más cercano, para reforzar el orgullo de pertenencia y revalorizar el vínculo emocional con la ciudad.

Maribel Paredes Dávila, tras años recorriendo Extremadura y Portugal por interés personal, descubriendo su patrimonio, historia y cultura, ha hecho de su pasión su trabajo. La búsqueda de como trasmitir la historia de Badajoz de una forma amena, divertida y diferente, le ha llevado a adentrarse en las bibliotecas y archivos, buscando historias diferentes para contar.

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La entrada para asistir a la charla es libre hasta completar el aforo.