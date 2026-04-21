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Maribel Paredes habla de cómo ser turista en la propia ciudad en Ámbito Cultural

La técnico superior en turismo ofrece una conferencia esta tarde para dar a conocer los encantos de Badajoz

Maribel Paredes Dávila, la guía turística que ofrece hoy la charla en Badajoz.

Maribel Paredes Dávila, la guía turística que ofrece hoy la charla en Badajoz. / Cedida

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge esta tarde a las 19.00 horas una charla de Maribel Paredes, técnico superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas, con el título ‘Hablamos de ser turista en tu ciudad’.

El espacio, coordinado por 48 horas Magazine y presentado por Elena González de la Rubia, está enfocada a descubrir Badajoz, un destino turístico desconocido incluso para los propios habitantes de la ciudad. Se trata de dar a conocer lo propio, de conectar con el entorno más cercano, para reforzar el orgullo de pertenencia y revalorizar el vínculo emocional con la ciudad.

Maribel Paredes Dávila, tras años recorriendo Extremadura y Portugal por interés personal, descubriendo su patrimonio, historia y cultura, ha hecho de su pasión su trabajo. La búsqueda de como trasmitir la historia de Badajoz de una forma amena, divertida y diferente, le ha llevado a adentrarse en las bibliotecas y archivos, buscando historias diferentes para contar.

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La entrada para asistir a la charla es libre hasta completar el aforo.

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