Charla
Maribel Paredes habla de cómo ser turista en la propia ciudad en Ámbito Cultural
La técnico superior en turismo ofrece una conferencia esta tarde para dar a conocer los encantos de Badajoz
Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge esta tarde a las 19.00 horas una charla de Maribel Paredes, técnico superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas, con el título ‘Hablamos de ser turista en tu ciudad’.
El espacio, coordinado por 48 horas Magazine y presentado por Elena González de la Rubia, está enfocada a descubrir Badajoz, un destino turístico desconocido incluso para los propios habitantes de la ciudad. Se trata de dar a conocer lo propio, de conectar con el entorno más cercano, para reforzar el orgullo de pertenencia y revalorizar el vínculo emocional con la ciudad.
Maribel Paredes Dávila, tras años recorriendo Extremadura y Portugal por interés personal, descubriendo su patrimonio, historia y cultura, ha hecho de su pasión su trabajo. La búsqueda de como trasmitir la historia de Badajoz de una forma amena, divertida y diferente, le ha llevado a adentrarse en las bibliotecas y archivos, buscando historias diferentes para contar.
La entrada para asistir a la charla es libre hasta completar el aforo.
- El Gobierno asfaltará 80 kilómetros de la N-432, entre Badajoz y la conexión con la A-66, pasada Zafra
- Monesterio adelanta las Primeras Comuniones para que no coincidan con San Isidro
- La inversión privada impulsa la transformación del Casco Antiguo de Badajoz con nuevas promociones residenciales
- Casi le rozaba el brazo': cae una bola de la Puerta Pilar y desata el pánico en Badajoz
- Badajoz recibe con honores a la reina Isabel de Portugal
- Badajoz arranca un intenso fin de semana cultural con música, humor y recreaciones
- La importancia de Badajoz en el siglo XVI: 'Fue uno de los lugares más destacados que atravesó Isabel de Portugal
- Rescatan a un pescador en el río Guadiana a su paso por Badajoz a punto de ahogarse