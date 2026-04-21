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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Confirmadas las penas de 30 y 19 años de cárcel para el matrimonio que agredió sexualmente a sus dos hijas menores en Badajoz
El TSJEx desestima sus recursos contra la sentencia de la Audiencia. La defensas recurrirán al Supremo
Justo Vila presenta en Badajoz 'Casi una vida': "Hemos dado un paso atrás"
El autor reúne artículos desde su juventud en una obra que mezcla memoria, reflexión social y compromiso histórico
CNT Badajoz recuerda el desastre del Chernóbil con proyecciones y un debate
El sindicato conmemorará el 40 aniversario de la tragedia con la emisión de los cinco capítulos de la serie de HBO
Dos heridos en una colisión entre dos vehículos en la Roca de la Sierra (Badajoz)
Como consecuencia del accidente, los dos conductores implicados fueron trasladados al Hospital Universitario de Badajoz
Maribel Paredes habla de cómo ser turista en la propia ciudad en Ámbito Cultural
La técnico superior en turismo ofrece una conferencia esta tarde para dar a conocer los encantos de Badajoz
- La firma de moda que abrirá próximamente un nuevo local en El Faro de Badajoz
- Monesterio adelanta las Primeras Comuniones para que no coincidan con San Isidro
- La inversión privada impulsa la transformación del Casco Antiguo de Badajoz con nuevas promociones residenciales
- El Gobierno asfaltará 80 kilómetros de la N-432, entre Badajoz y la conexión con la A-66, pasada Zafra
- Casi le rozaba el brazo': cae una bola de la Puerta Pilar y desata el pánico en Badajoz
- Badajoz recibe con honores a la reina Isabel de Portugal
- Rescatan a un pescador en el río Guadiana a su paso por Badajoz a punto de ahogarse
- Bidaia, el restaurante de Badajoz que entra en la selección de la Guía Michelin: 'Pensábamos que era una broma