Quintana asegura sobre la menor herida en el colegio San José de Calasanz que el informe de balística será "clave" para aclarar el origen del proyectil

En relación al caso de la niña herida en una pierna presuntamente con un proyectil cuando estaba en el patio del Colegio San José de Calasanz de Badajoz, de cuya investigación se está haciendo cargo la Policía Nacional, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha apuntado que no hay novedades y que se tendrá que esperar a los informes oficiales de balística, que serán los que puedan aportar más información para, con ello, continuar con la investigación que "no es fácil".

Sobre esto último, ha precisado que ni los padres que estaban fuera ni nadie "escuchó el disparo", y que "al ir de rebote tiene más dificultades para ver desde dónde se disparó", de modo que hay una serie de cuestiones que se están investigando y, "sobre todo", lo "principal ahora mismo" es contar con el citado informe de balística para saber sobre la "bala" en cuestión y "con qué distintas armas se ha podido disparar, porque puede ser varios tipos".

Atraco a punta de pistola

Por otro lado, la Guardia Civil trabaja en la visualización de cámaras para poder identificar al autor del atraco que ha tenido lugar este pasado lunes en la gasolinera de Gévora, una pedanía de Badajoz, de la que han podido llevarse "una cantidad no excesiva".

Así lo ha señalado José Luis Quintana, quien ha explicado que están investigando y viendo las cámaras en aras de poder identificar a la persona que cometió ese atraco.

También la Guardia Civil de Tráfico mantiene abierta en estos momentos una investigación para esclarecer y determinar las personas que ocupaban varias furgonetas de aficionados de la Real Sociedad tras protagonizar una "peligrosa maniobra en la autovía".

Según la prueba hecha pública en redes sociales, intentaron sacar de la calzada a una furgoneta en la que al parecer viajaban seguidores del Atlético de Madrid, empujando el vehículo fuera de los carriles de circulación.

El delegado del Gobierno también se ha referido en declaraciones a los medios tras recibir al equipo técnico y jugadoras del Sport Extremadura Club Deportivo a otro suceso distinto al anteriormente mencionado y en el que otro vehículo con aficionados del conjunto vasco habrían hecho uso de bengalas durante la conducción por la A-66, poniendo en riesgo la circulación de otros vehículos. La "rápida" actuación de efectivos de la Guardia Civil de Tráfico en Badajoz permitió la localización e identificación de las personas implicadas.

Según Quintana, en cuanto tuvo conocimiento la Guardia Civil se paralizó la furgoneta y se detuvo a dos personas, del País Vasco y que estuvieron en Mérida detenidos, y "lógicamente" irá por la vía penal dado que se ha puesto "en riesgo" la vida de otras personas.

"Imaginaos que alguien va por una autovía tan tranquilamente y te estalla una bengala, eso puede perfectamente producir un accidente y no sabes nunca las consecuencias que puede llegar a tener; o sea, es vía penal clarísima y por eso se les detuvo a estas personas", ha confirmado preguntado por estos hechos en declaraciones a los medios en las que ha reiterado que ha sido "una irresponsabilidad" y que cree que los detenidos han quedado en libertad.