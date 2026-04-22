"Será más caluroso que la media de referencia que tenemos de los últimos 30 años", la predicción de Marcelino Núñez sobre este verano

Marcelino Núñez (Mérida, 1962) es licenciado en Física por la Universidad de Extremadura y desde 2012, es el director de la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Extremadura. Su amplio conocimiento sobre la meteorología le permite abordar conferencias sobre crisis climáticas como la que se celebrará en la tarde de este miércoles, 22 de abril, a las 19.00 horas, en Fundación CB (Montesinos 22). Será una charla que abordará el estado actual del cambio climático, sus causas y efectos más visibles, las consecuencias que puede tener en la salud de las personas y qué pueden hacer para minimizar su impacto tanto los gobiernos como la ciudadanía.

P- En primer lugar, ¿cuáles son los efectos más visibles que denotan que hay una crisis climática?

R- Hay impactos en todos los ámbitos. Desde fenónemos meteorológicos más intensos y frecuentes como son las precipitaciones, hasta las sequías u olas de calor.

P- Ya que habla de récords con olas de calor intensas, ¿cómo prevé que será el verano de 2026?

R- Aún no podemos determinarlo pero este verano será más caluroso que la media de referencia que tenemos de los últimos 30 años, es decir desde el 1991 hasta el 2020. Ahora en primavera es molesto y no nos gusta estar con temperaturas tan elevadas, pero son ligeramente soportables ya que son temperaturas en las que los daños aún no empiezan a ser importantes.

P- ¿Cómo afecta el cambio climático a la salud de las personas?

R- Hay muchos aspectos pero podemos centrarnos en dos cosas. Principalmente, el aumento de las temperaturas provoca olas de calor muy intensas o también episodios en el que el termómetro marca mínimas muy elevadas. Los expertos en salud notan el aumento de fallecimientos en población vulnerable. Es decir, en niños, ancianos o personas con enfermedades severas con estas temperaturas mínimas muy altas y sostenidas en el tiempo notan que tienen peores efectos. También tenemos problemas con la calidad del aire e incendios forestales.

P- ¿Qué le diría a las personas que desestiman ayudar con la reducción del impacto del cambio climático y piensan que su papel no es importante?

R- Que están totalmente equivocadas. La acción individual de cada ciudadano no resuelve la crisis, pero contribuye de una manera donde es importante sumar entre todos y refuerza actitudes colectivas.

P- ¿Están los incendios forestales ligados al cambio climático?

R- No en el propio incendio porque tiene otras cuestiones sociales o medioambientales. Pero, sí en el comportamiento de los mismos. Ahí tenemos que incluir el abandono de los bosques, la población que se mueve de lo rural a lo urbano, hay muchos factores. Estas condiciones no meteorológicas, preparan el entorno para que los incendios cuando se den, sean cada vez más grandes e intensos. Luego, las sequías elevadas que hemos tenido en todo el noroeste de la península que incluía al norte de Extremadura. Los 17 días de ola de calor, con tantos días así es casi imposible que no haya un pequeño accidente o una chispa en una zona que esté muy tensionada. En ese sentido, sí son consecuencias del cambio climático. No es el origen de los incendios pero sí provoca y pone sobre la mesa condiciones que cuando se produce el incendio pues se convierte en inabordable.

P- Este invierno hemos tenido borrascas que se han sucedido una detrás de otra. ¿Cree que estos tiempos atmosféricos se van a producir con más asiduidad por el cambio climático o ha sido algo excepcional?

R- Es una pregunta interesante. La vamos a responder en dos partes. Ese tren de borrascas tan excepcional que hemos sufrido en estos meses pasados de invierno, en los que prácticamente no pasaba una semana y ya teníamos otra borrasca encima, no podemos atribuírselo al cambio climático, pues a día de hoy aún se están realizando los estudios. Asignar un fenómeno extraño al cambio climático requiere su tiempo, hay que analizar mucho y con cuidado. Hay estudios que ya indican indicios, pero aún hay que esperar. En este caso, a lo que nos podemos agarrar para responder esta pregunta es que los expertos en clima dicen que el sistema está cambiando radicalmente. El principal síntoma del cambio es que los fenómenos que antes eran poco frecuentes, ahora lo son más. Por lo tanto, ahora son más violentos e intensos. Podemos afirmar que los récords de cada año de temperaturas, precipitaciones intensas y olas de calor son síntomas del cambio climático.

P- ¿Cómo puede ayudar la sociedad a prevenir una mayor crisis climática?

Noticias relacionadas

R- El ciudadano tiene muchas herramientas para intentar paliar, concienciar y hacer que esta crisis climática frene. Básicamente, reduciendo el consumo de energía, intentando consumir energía de origen renovable siempre que sea posible o priorizando una movilidad más eficiente: usando transporte público, bicicletas o compartiendo vehículos. Además, también se contribuye al no desperdiciar comida o una buena gestión del agua. Todas estas son acciones directas que el ciudadano puede hacer en su casa, pero, sobre todo, debe exigir una acción pública que favorezacan la lucha contra el cambio climático. Con esos cinco o seis puntos tenemos la batalla ganada.