Andrés Velarde asume la jefatura de la Guardia Civil en Extremadura

Andrés Manuel Velarde Tazón ha tomado este miércoles posesión de su cargo como nuevo general jefe de la Guardia Civil en Extremadura en un acto celebrado en la avenida de Colón de Badajoz, frente al acuartelamiento de Santo Domingo, al que ha asistido la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

Con más de 30 años de carrera, es la cuarta generación de su familia en el cuerpo y se pone al mando de la Benemérita en la región tras pasar por el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) -una unidad especializada en garantizar el orden público en situaciones de riesgo-, la Policía Judicial y la jefatura de las comandancias de Soria y Valladolid.

"Ser bisnieto de un guardia civil de Don Benito y nieto de otro de Badajoz es un acicate para el desarrollo de mis cometidos", ha asegurado Velarde en su discurso, en el que también ha mencionado a su padre, que fue coronel. "Espero poder estar a la altura de tan exigente puesto con la humildad de quien tiene que aprender", ha añadido.

El nuevo general jefe ha dicho a los casi 3.000 guardias civiles a su mando que sabrá tener en cuenta sus necesidades y ha recordado a la ciudadanía que la Guardia Civil vela por su "seguridad y descanso a cualquier hora del día y de la noche los siete días de la semana". En este sentido, ha puesto en valor las decenas de labores de auxilio a los ciudadanos que los agentes llevaron a cabo en los grandes incendios el pasado verano o en las últimas inundaciones, así como las 1.700 actuaciones por casos de violencia de género en 2025 y las más 1.600 mujeres víctimas de esta lacra a las que protegen en la actualidad. También ha destacado los más de 271.000 servicios de todo tipo realizados el año pasado, con 16.000 infracciones penales y un índice de esclarecimiento superior a la media nacional. "Demuestra un gran esfuerzo que espero que podamos seguir manteniendo y un reto para cualquier responsable de la seguridad pública que afronto con ilusión", ha afirmado

Velarde ha apostado por seguir incorporando nuevos equipos, procedimientos y tecnologías que permitan a la Guardia Civil estar a la "vanguardia" para responder a las necesidades de los extremeños y ha citado como ejemplo la implantación de las denuncias telemáticas, las oficinas móviles de atención al ciudadano y las modernas antenas de comunicación por satélite.

Asimismo, se ha comprometido a impulsar la cooperación con las policías Nacional y Local, las Fuerzas Armadas y los servicios de emergencia y a mantener contacto permanente con instituciones públicas y privadas y asociaciones.

La directora general de la Guardia Civil pasa revista a la formación. / Jota Granado

"Asumir el mando de una zona es una gran responsabilidad que exige capacidad de liderazgo, autoridad, empatía, comprensión y grandes dosis de compañerismo. No es una tarea sencilla, pero sé que la asumes con orgullo, ganas y mucha iniciativa", le ha dicho la directora general de la Guardia Civil, quien ha ensalzado el esfuerzo de los guardias civiles "para que esta región registre los índices de criminalidad más bajos del país, 16 puntos por debajo de la media nacional".

Con esos hombres y mujeres, "el principal activo" del cuerpo, será, según le ha encomendado Mercedes González, con quienes tenga que afrontar los principales desafíos de la seguridad, entre ellos, la lucha contra la violencia de género y los delitos de odio, garantizar la preservación del medio ambiente y el "gran reto del siglo XXI": la ciberdelincuencia.

Homenaje a los guardias civiles fallecidos durante el acto. / Jota Granado

El nuevo general jefe de la Guardia Civil ha estado arropado en su toma de posesión por su familia y autoridades civiles, militares y eclesiásticas, entre ellas, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, representantes de la corporación del Ayuntamiento de Badajoz y el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

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En el acto, se ha homenajeado a los guardias civiles ya fallecidos con una corona y ha habido un pequeño desfile con representación de todas las unidades.