Badajoz logra el 100% del Plan de Igualdad con casi 118.000 personas implicadas

El Ayuntamiento de Badajoz ha presentado el informe de seguimiento del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, un documento que refleja un alto grado de cumplimiento y consolidación de las políticas públicas en esta materia.

El concejal de Mujer, Juancho Pérez, ha sido el encargado de desgranar unos datos que, según ha señalado, permiten hacer "una evaluación positiva, pero también responsable y rigurosa".

100% de ejecución

Entre los principales indicadores, destaca que "se ha alcanzado el 100% de ejecución de los 13 ejes del plan", con "77 de las 79 medidas previstas desarrolladas y un total de 240 acciones", lo que supone "el mayor nivel de desarrollo desde la aprobación del plan en 2021". Unos datos que, sin embargo, el edil ha querido contextualizar: "No deben interpretarse como un punto de llegada, sino como un avance muy importante dentro de un proceso que debe seguir mejorando y fortaleciéndose".

El impacto del plan también ha sido notable en términos de participación ciudadana. Según Pérez, "se ha alcanzado a 117.857 personas, el dato más alto registrado hasta ahora", con una distribución que refleja avances en corresponsabilidad: "46.920 mujeres y 42.076 hombres, lo que apunta a un avance progresivo hacia una mayor implicación conjunta".

Otro de los aspectos destacados es el incremento de la implicación institucional. En este sentido, el concejal ha subrayado que "en 2025 han participado 10 concejalías y 28 delegaciones y servicios municipales", lo que evidencia "un esfuerzo creciente por incorporar la igualdad en distintas áreas de la gestión pública", aunque ha reconocido que "este proceso de transversalidad tiene que seguir avanzando".

240 acciones desarrolladas

En cuanto a las áreas de actuación, el plan ha centrado buena parte de sus esfuerzos en ámbitos prioritarios. "Se han completado 37 acciones en prevención de la violencia contra las mujeres, 34 en educación en igualdad, 35 en participación ciudadana y 27 en empleo", ha detallado Juancho Pérez lo que suman, junto a las 15 del ámbito de la salud un total de 240 actividades. El concejal ha destacado que estos datos "demuestran una orientación clara hacia la intervención social directa y la sensibilización", si bien ha advertido de la necesidad de "equilibrar y reforzar otros ámbitos del plan".

La evolución del número de acciones ejecutadas refleja una tendencia claramente ascendente desde la puesta en marcha del plan. "En 2022 tuvimos 91 acciones, en 2023 fueron 130, en 2024 alcanzamos 196 y en 2025 hemos llegado a 240", ha explicado el edil. Este crecimiento, según ha apuntado, implica "una mayor capacidad de desarrollo", pero también plantea nuevos desafíos: "El reto es seguir avanzando no solo en cantidad, sino en calidad, evaluación e impacto de las actuaciones".

En este contexto, Pérez ha querido poner en valor el papel de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género, que "ha impulsado 39 acciones en 2025, desempeñando un papel relevante en la implementación del plan".

Creación del segundo plan

De cara al futuro, el concejal ha enumerado algunos de los principales retos que afronta el Ayuntamiento. Entre ellos, ha destacado "seguir avanzando en la transversalidad real de la igualdad", así como "mejorar los sistemas de recogida y análisis de datos, reforzar la formación del personal municipal y fortalecer los espacios de participación". Además, ha anunciado que "iniciaremos la evaluación final del plan, que será clave para identificar mejoras y orientar el segundo Plan de Igualdad".

En definitiva, Juancho Pérez ha insistido en que "los datos de 2025 muestran un avance significativo, pero también nos recuerdan que la igualdad es un proceso continuo que requiere compromiso, evaluación y mejora constante".

El actual plan, cuya vigencia se extiende hasta 2026, dará paso a una nueva hoja de ruta. "Una vez que analicemos en profundidad todos los datos, durante 2026 presentaremos el siguiente plan", ha avanzado el edil, marcando así el inicio de una nueva etapa en las políticas de igualdad en la ciudad.