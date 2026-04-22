La caída de la bola de Puerta Pilar en Badajoz reabre el debate sobre la seguridad: vecinos piden vallado y más vigilancia

La caída de una de las bolas ornamentales de Puerta Pilar durante la madrugada del domingo, a escasos centímetros de un viandante, ha vuelto a poner el foco en la seguridad del emblemático enclave pacense. El incidente, que no dejó heridos pero sí daños materiales, ha generado inquietud entre los vecinos del entorno del parque del Pilar, que reclaman medidas urgentes para evitar que vuelva a repetirse.

Mari Paz García Buzo, vecina de la zona de Los Cañones, no oculta su preocupación y recuerda que el riesgo no es nuevo: "El peligro de que se suban a la muralla existe desde hace mucho tiempo". En su relato, advierte de situaciones pasadas similares: "Ya cuando se hacía botellón hubo chicos que se caían. Siempre ha habido peligro".

Concentración de jóvenes

Sobre el desprendimiento de la bola, García Buzo cuestiona la prevención: "Estaba confiada en que todo estuviese bien ajustado, pero si no tenían la seguridad de que estaba bien afianzado, deberían haber cerrado la puerta y revisado antes".

En la misma línea se expresa Carmen Fernández Aparicio, también residente en el entorno, quien describe una situación habitual cada fin de semana: "Siempre hay mucha gente joven arriba, con música y voces. Está completamente normalizado".

Carmen Fernández Aparicio, vecina de Los Cañones. / J. H.

Vigilancia y vallado

Aunque no suele haber altercados, sí alerta del riesgo constante: "Es un peligro tanto para ellos como para los demás. Pueden caerse o provocar algo como lo que ha pasado ahora", afirma Fernández Aparicio. Por ello, se muestra partidaria de restringir el acceso: "Yo lo cerraría, más que nada por seguridad".

Por su parte, García Buzo insiste en que el problema va más allá de un hecho puntual: "Se siguen concentrando decenas de jóvenes arriba y lo que más molesta es el poco respeto por lo público". Por ello, plantea medidas más contundentes: "Si no hay civismo, habría que prohibir el acceso a determinadas zonas o limitarlo de alguna manera".

"El vallado habría que estudiarlo para que se mantenga el disfrute del patrimonio"

El debate sobre posibles soluciones también ha llegado al ámbito patrimonial. El presidente de la asociación Amigos de Badajoz, Manuel Cienfuegos, aboga por estudiar cualquier medida con cautela: "El vallado habría que estudiarlo muy bien para que se mantenga el disfrute del patrimonio".

Cienfuegos plantea una alternativa intermedia: "Se podría limitar el acceso a la parte más peligrosa, como la zona superior de Puerta Pilar, pero sin impedir que la gente pueda visitar el entorno". A su juicio, el origen del problema está claro: "No es falta de mantenimiento, es falta de civismo", y por ello insiste en que "hace falta más presencia policial".

Vista de la zona superior del baluarte y de Puerta Pilar, zona que piden que se valle. / Jota Granado

"No hay detenidos por estos hechos"

Desde el ámbito institucional, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que, según fuentes policiales, "en principio testigos apuntaron a alguna persona pero finalmente no se localizó a nadie, no pudiéndose concretar si fue un daño casual o intencionado". Además, ha confirmado que "no hay detenidos por estos hechos" y que la Policía Nacional no mantiene una investigación abierta en este momento.

Por su parte, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha manifestado que habrá "que ver qué es lo que ha pasado, si ha sido un acto de vandalismo o si ha habido ayuda de terceros", ha indicado, recordando que los testimonios sitúan a personas en el entorno del monumento en el momento de la caída.

"Se analizará el estado de los elementos"

El consistorio ha procedido a revisar la estructura y mantiene la esfera bajo custodia. "Se analizará el estado de los elementos y, si se localiza a los responsables, se les denunciará y se les cobrará el coste del arreglo", ha asegurado el regidor.

Gragera también ha subrayado lo inusual del suceso: "Es muy raro que la bola se haya caído sola. Sin viento y sin un elemento externo es muy complicado", debido a la varilla de seguridad que la sujeta. En este sentido, no descarta que alguien pudiera apoyarse o golpearla, ya sea de forma voluntaria o involuntaria.

Pese a la gravedad potencial del incidente, el alcalde ha celebrado que no haya habido daños personales: "Afortunadamente no ha habido heridos, pero las bromas y gamberradas pueden tener consecuencias muy graves". Asimismo, ha hecho un llamamiento "al civismo y al cuidado de lo que es de todos" y ha pedido la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos.

Mientras tanto, en el entorno de Puerta Pilar creen que en la necesidad de preservar el patrimonio, pero también garantizar la seguridad. Vecinos e instituciones coinciden en algo: actuar es clave para evitar que el próximo incidente tenga consecuencias irreparables.