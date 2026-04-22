De carreras en la Luna a colillas para fonopaneles: los Premios de la Provincia de Badajoz

Un club que se atrevería a organizar un rally en la Luna; un reconocido dramaturgo que escribió un musical para la última edición del Festival Internacional de Teatro de Mérida; una escuela nacida en el medio rural que ha conseguido activar una veintena de empresas; un centro especial de empleo capaz de evitar que 1.800 toneladas de residuos electrónicos acaben en el vertedero; una asociación comarcal de mujeres que ilustra cuentos para la igualdad; unas termas que retroceden dos mil años en el tiempo; una asociación capaz de aunar a 21 ayuntamientos para organizar una carrera solidaria por la ELA y un grupo de alumnos que ha averiguado cómo convertir colillas en paneles fonoabsorbentes.

Descrito así es demasiado simplificado. Porque los Premios de la Provincia de Badajoz, que entrega la diputación, son mucho más. Los premiados son mucho más. Este miércoles se ha celebrado el acto de entrega en la sede de la diputación en Badajoz, cargado de emociones y de agradecimientos. Han sido ocho premios, que se completarán con las Medallas de Oro que se conceden el próximo domingo, 26 de abril, en la Casa de la Cultura de Calamonte, con motivo del Día de la Provincia.

La presidenta de la diputación, Raquel del Puerto, durante su intervención. / A. M. R.

Con los Premios de la Provincia de Badajoz, que llevan por lema ‘Una puerta abierta’, la diputación reconoce el talento que «nace, crece y se queda en nuestra tierra, demostrando que no hace falta cruzar fronteras para alcanzar el éxito, la excelencia o un sueño», expresó tras la entrega la presidente de la institución, Raquel del Puerto. Estos premios «nos permiten conocernos, saber cómo el que está a nuestro lado está contribuyendo para que la provincia progrese y mejorar la vida de sus vecinos», añadió.

El Premio Cultura se ha concedido a Florián Recio Terraza, por su trayectoria como escritor y dramaturgo, miembro de la junta directiva de la Real Academia de las Artes Escénicas e España. Muy vinculado al Festival de Mérida, ha sido premio Ceres del público en dos ocasiones. Al recogerlo, Recio dijo que se había sentido doblemente asombrado: primero porque fuese el Ayuntamiento de Almendralejo el que lo propusiese y, segundo, porque la diputación lo haya considerado «digno de merecerlo». El escritor defendió que en estos tiempos en los que se vive inmerso en las pantallas, «es muy difícil distinguir la realidad de la ficción, pero estoy convencido de que es la ocasión para el teatro, que será el reducto del arte para que el público se encuentre con lo auténtico».

86 estudiantes de Santa Amalia se han convertido en agentes de cambio, investigando retos reales

El Premio al Emprendimiento ha sido para la Escuela de Micronegocios de la Fundación Maimona, a propuesta del Ayuntamiento de los Santos, que ha formado a más de un centenar de participantes. El presidente de la fundación, Antonio Manuel Reyes Rodríguez dio las gracias a Diego Hidalgo, patrono que creó la fundación «con la que causamos impacto en toda la región».

El Premio Deporte y Vida Saludable lo recogió Pedro Pecero, presidente del Motorclub Villafranca Motorsport, que ha puesto a la provincia en el mapa mundial de los rallies. Pecero recordó que las retransmisiones en directo han llegado a 193 países, con millones de espectadores, «algo impensable» hace diez años. «La provincia de Badajoz tenemos mucho que exponer fuera, seguiremos defendiéndola, ya la hemos llevado a 5 continentes y ahora que el hombre ha vuelto a la Luna, igual hay que organizar carreras allí», bromeó.

Una empresa que cada año evita que 1.800 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos acaben mal gestionados y recupera el 99% de materiales con desmontaje manual. Es el centro especial de empleo La Hormiga Verde de Villafranca de los Barros, merecedora del Premio Economía Verde y Circular. Su gerente, Ignacio García Gamero, apuntó que facturan más de un millón de euros al año «y no dejamos de crecer, creando empleo», siempre con proyectos nuevos en mente. El próximo, ‘La Hormiga Crea’.

El Premio Igualdad fue para la Asociación Consejo Comarcal de Mujeres de La Siberia, que fortalece el asociacionismo femenino de 17 municipios. Su proyecto ‘Cuentos Ilustrados’ protagonizados por Violeta ha saltado al formato audiovisual con impacto internacional. Lo recogieron Azucena Metidieri y Belén Mora, que destacaron que este reconocimiento respalda el «trabajo silencioso» que vienen realizando en sus pueblos.

Para la gerente de Termas Aqua Libera, lo más difícil no es el proyecto ni los trámites, sino «mantenerse»

Termas Aqua Libera recibió el Premio Innovación y Calidad Turística y su copropietaria y gerente, Noemí Cabalgante recordó que este proyecto que nació como «una idea loca» ha logrado «mantenerse», que es siempre lo más difícil.

El momento más emotivo se vivió durante la entrega del Premio Integración Social y Laboral de Personas con Discapacidad, que recogió Luis Rubén Checa, en nombre de la Asociación ELA Extremadura, que organiza una marcha solidaria que implica a la Base Aérea de Talavera la Real y a una veintena de ayuntamientos. Checa recordó a los que no están, como Jesús Salom, fallecido hace dos meses.

Por último el Premio Objetivo de Desarrollo Sostenible lo recibieron alumnos de tercero y cuarto de la ESO del instituto Sierra de La Mesta de Santa Amalia, por una iniciativa que ha convertido a 86 estudiantes en auténticos agentes de cambio, pues han estado investigando retos reales, como los incendios, la gestión de residuos, desarrollando más de 20 soluciones, como las tragacolillas, que transforman colillas en paneles fonoabsorbentes. Lo recogieron la coordinadora del proyecto, Cristina González, y los alumnos Francisco Javier Torrado, Alejandro Escobar, Blanca Carrasco y Marta Sosa. «Creemos en el cambio y participamos para que sea posible», dijeron. Que este premio sea para ellos, así lo confirma.