¿Se usa el contenedor marrón en Badajoz? Poco, pero la basura que se deposita es la correcta

Acaban de cumplirse dos años desde que se instaló el contenedor marrón en Badajoz y sus pedanías. Desde entonces los pacenses tienen la opción de separar la basura orgánica en su domicilio y depositarla en estos recipiente. Sin embargo, esta práctica parece no haber cuajado. De momento.

El concejal de Limpieza, Rubén Galea, quiere destacar que en el análisis de los resultados hay que tener en cuenta dos cuestiones diferentes: la cantidad y la calidad de la basura que se deposita en estos contenedores. En cuanto a la cantidad, en todo el año 2025 se recogieron 503.340 kilogramos. Son solo 100.000 kilos más de los que se depositaron en los primeros seis meses de funcionamiento de este nuevo contenedor.

Objetivamente, la conclusión no es muy optimista. Sin embargo, Galea lo es, pues apunta que son kilos que no se vierten al contenedor ‘verde’ (de fracción resto), donde se echan todos los desperdicios mezclados y que, por tanto, son kilos por los que el ayuntamiento no paga tasa de tratamiento cuando llegan al vertedero. «Todo lo que va al contenedor verde se lleva al ecoparque y allí se paga la tasa de tratamiento, porque todo lo que contiene se separa según sea plástico o cartón o material orgánico», explica.

Ahorro

Por todo aquello que termina en el vertedero que no se puede reciclar se paga impuesto de eliminación. En concreto, por esta basura orgánica que se ha vertido en contenedores marrones y que por tanto no se mezcla con otro tipo de residuos, el ayuntamiento se ahorró 24.600 euros el año pasado. El concejal defiende que no es una cantidad desdeñable, porque al área de Limpieza le permitiría adquirir 200 papeleras o 20 contenedores. Además, pone en valor la importancia del reciclaje, si se compara con lo que se recoge en otros contenedores. En el contenedor amarillo rondaron los 1,9 millones de kilos y el papel-cartón (azul), más de 3 millones de kilos. Con una regla de tres, si esos números se consiguieran en el marrón, supondría un ahorro de 150.000 euros, una cifra importante para plantearse inversiones.

Alcanzar con el marrón los datos del amarillo o del azul sería «lo deseable» a medio o largo plazo, pues los otros contenedores llevan implantados muchos años en la ciudad. «Es verdad que los restos orgánicos son al final los que más se depositan al contenedor de restos», apunta.

El ayuntamiento se ahorró 24.600 por la basura que se vertió en el contenedor marrón

El concejal destaca que a lo que más importancia dan es a la calidad del vertido, por la pequeña cantidad que el contenedor marrón contiene de residuos impropios, es decir, los que no deben tirarse en este contenedor. La Junta de Extremadura elige aleatoriamente cada tres meses un contenedor para comprobar su contenido. «Los análisis del marrón son absolutamente excepcionales», asegura Galea. En el analizado el 14 de noviembre (que tenía 254 kilos de residuos) el 95,64 por ciento de los restos eran orgánicos. Solo un 4% no correspondía a ese contenedor. Estos análisis se llaman caracterizaciones. La última se ha realizado el 9 de febrero. En un contenedor con 252 kilos de basura, el 95,15% era orgánica y solo un 4,85% no orgánica.

En la calidad de este resultado tiene que ver, según el concejal, que estos contenedores se abran con llave, pues quien la tiene y se molesta en abrirlos sabe qué tipo de residuos debe introducir dentro. En otras comunidades, como en el País Vasco, tienen tarjetas inteligentes. «Aquí hay aún que acostumbrar a la población».

El concejal tira de comparativa. Recuerda que en el contenedor amarillo, el de los envases, hace dos años, el 50% de su contenido eran impropios, «con lo cual no servía de nada el reciclado». Este dato «ha mejorado muchísimo». Con las campañas de información y concienciación, ahora la relación es de 85-15. Es decir, el 85% de los vertidos son envases. «Ha mejorado bastante».

Todavía se pueden recoger bolsas, cubos y llaves, de forma gratuita

Reconoce el concejal que las cifras del contenedor marrón son bajas. Explica que es cierto que sobre todo el primer mes, cuando se pusieron, se recogieron muchos residuos. Tal vez porque estaban acumulados para verterlos. De este año tienen cifras de los tres primeros meses (enero, febrero y marzo). Ha bajado. La media comparativa: en 2025 se recogían 47.000 kilos mensuales y este año, 38.000 kilos.

Los motivos

Galea se plantea cuáles pueden ser los motivos. Considera que no existe una causa clara, porque no se pregunta al ciudadano. Pero de lo que les llega, el único inconveniente que les transmiten es que las bolsas compostables donde se depositan los residuos orgánicos con mucho más caras que las normales. Es posible que esa sea la causa de la desmotivación, reconoce el concejal, que anuncia que tienen preparada una campaña intensa de buzoneo en los domicilios, para recordar cuáles son los residuos que se pueden depositar en el contenedor marrón. Y, por otra parte, informar a los ciudadanos de que todavía tienen bolsas, cubos y llaves a disposición de los usuarios de manera gratuita. Se pueden recoger en la Concejalía de Limpieza (Centro Comercial La Plaza, en la calle Canela), en la Oficina de Atención al Cliente de FCC (Juan Carlos I) y en la nave central de la concesionaria en El Nevero.

Galea confía en que la dinámica cambie, como ocurrió con otros contenedores. Cuando se implantaron el azul y el amarillo ocurrió también que al principio los usuarios tenían más entusiasmo, pero el interés se va desvaneciendo, por lo que hay que volver a recordarlo, hasta que a medio plazo se acostumbran y los números revierten. Tal es así que el uso del amarillo y del azul «tienen un uso absolutamente normalizado en la población». El concejal espera que «con el marrón pasará lo mismo», si bien reconoce que en Extremadura se ha introducido más tarde que en otras comunidades «y hay que acostumbrar a la población».