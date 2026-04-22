La Escuela Virgen de Guadalupe (Badajoz) une sus voces para leer 'El Quijote'

Bajo el lema ‘Bachillerato con la cultura’, la Escuela Virgen de Guadalupe de Badajoz ha diseñado una ingeniosa iniciativa para conmemorar el Día del Libro. Las jornadas, que han tenido lugar hoy, día 22 de abril, tienen como eje central la lectura pública de Don Quijote de La Mancha, convirtiendo el centro en un espacio de difusión literaria activa.

Una apuesta por los clásicos

Durante la mañana de hoy, numerosas personas se han turnado para dar voz a las aventuras del ingenioso hidalgo, reforzando el papel de la lectura como un ejercicio colectivo y de cohesión social dentro del ámbito escolar.

La iniciativa, ideada e impulsada por el área de Bachillerato, busca “darle protagonismo a las palabras y dar voz a toda la comunidad educativa”, ha aclarado Tamara Mora Carreño, coordinadora de etapa y docente del centro implicada en la organización de las jornadas, junto con sus compañeros Diego Picarzo y Pedro Díaz.

Docentes de la Escuela Virgen de Guadalupe leen El Quijote. / Cedida

Respaldo institucional y literario

El acto de apertura ha contado con la presencia de invitados de honor. El primer turno ha sido protagonizado por la Concejala de Educación del consistorio pacense, Mariema Seck, seguida del poeta extremeño, Faustino Lobato.

La concejala, Mariema Seck y el poeta extremeño, Faustino Lobato firman un ejemplar de 'El Quijote de La Mancha'. / Cedida

Ambos “padrinos” han recibido un obsequio tras la lectura y han firmado el ejemplar, especialmente adquirido para la ocasión. Los siguientes en pasar por el atril han sido el profesor de Lengua y Literatura de Bachillerato, Pedro Díaz y sus alumnos.

En el acto “ha participado toda la escuela”, alumnos de todas las etapas, docentes, personal administrativo y de mantenimiento.

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Alumnos participantes en la iniciativa 'Bachillerato con la cultura' de la Escuela Virgen de Guadalupe. / Cedida

Para la Escuela Virgen de Guadalupe, estas jornadas no son solo un evento académico, sino una oportunidad para que los estudiantes de Bachillerato lideren una actividad cultural de impacto. Esta cita ha finalizado con el X capítulo de la obra cervantina, punto desde el que se espera continuar en la próxima edición, de un encuentro “pequeño, pero muy emocionante” que promete convertirse en tradición.