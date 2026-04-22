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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 22 de abril

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Una mujer deposita la basura en un contenedor de resto. En el extremo a la derecha hay uno marrón.

Una mujer deposita la basura en un contenedor de resto. En el extremo a la derecha hay uno marrón. / JOTA GRANADO

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

¿Se usa el contenedor marrón en Badajoz? Poco, pero la basura que se deposita es la correcta

En 2025 se recogieron 503.000 kilos, pocos más que en los seis primeros meses de implantación, y en lo que va de año se ha reducido. Por contra, más del 95% del material vertido es materia orgánica

La caída de la bola de Puerta Pilar en Badajoz reabre el debate sobre la seguridad: vecinos piden vallado y más vigilancia

El suceso, que pudo causar una tragedia, evidencia el uso incívico del monumento y enfrenta posturas entre protección patrimonial y acceso público

"Será más caluroso que la media de referencia que tenemos de los últimos 30 años", la predicción de Marcelino Núñez sobre este verano

El delegado de AEMET en Extremadura, Marcelino Nuñez, ofrece en Montesinos 22 a las 19.00 horas una conferencia sobre el cambio climático, sus causas, efectos más visibles y cómo se puede reducir su impacto

La ruta 'Badajoz a ras de cielo' recorre hoy el Casco Antiguo desde Puerta Pilar

La actividad que se desarrolla de 10.00 a 11.30 horas está dirigida a todos los públicos

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Con las consumiciones, José ofrece aperitivos de cocina tradicional que dicen mucho del estilo de la casa: morcilla mondonga con cebolla, mollejita en salsa, higaditos de pollo, salchichas al vino

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