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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 22 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
¿Se usa el contenedor marrón en Badajoz? Poco, pero la basura que se deposita es la correcta
En 2025 se recogieron 503.000 kilos, pocos más que en los seis primeros meses de implantación, y en lo que va de año se ha reducido. Por contra, más del 95% del material vertido es materia orgánica
La caída de la bola de Puerta Pilar en Badajoz reabre el debate sobre la seguridad: vecinos piden vallado y más vigilancia
El suceso, que pudo causar una tragedia, evidencia el uso incívico del monumento y enfrenta posturas entre protección patrimonial y acceso público
"Será más caluroso que la media de referencia que tenemos de los últimos 30 años", la predicción de Marcelino Núñez sobre este verano
El delegado de AEMET en Extremadura, Marcelino Nuñez, ofrece en Montesinos 22 a las 19.00 horas una conferencia sobre el cambio climático, sus causas, efectos más visibles y cómo se puede reducir su impacto
La ruta 'Badajoz a ras de cielo' recorre hoy el Casco Antiguo desde Puerta Pilar
La actividad que se desarrolla de 10.00 a 11.30 horas está dirigida a todos los públicos
Bucheta, un bar con capas de vida
Con las consumiciones, José ofrece aperitivos de cocina tradicional que dicen mucho del estilo de la casa: morcilla mondonga con cebolla, mollejita en salsa, higaditos de pollo, salchichas al vino
- La firma de moda que abrirá próximamente un nuevo local en El Faro de Badajoz
- La inversión privada impulsa la transformación del Casco Antiguo de Badajoz con nuevas promociones residenciales
- Casi le rozaba el brazo': cae una bola de la Puerta Pilar y desata el pánico en Badajoz
- Badajoz recibe con honores a la reina Isabel de Portugal
- Bidaia, el restaurante de Badajoz que entra en la selección de la Guía Michelin: 'Pensábamos que era una broma
- El Aeropuerto de Badajoz cierra marzo con 9.950 pasajeros, un 24,2% más
- Badajoz se convierte en la capital de la hamburguesa con The Burguer Cup 2026
- Justo Vila presenta en Badajoz 'Casi una vida': 'Hemos dado un paso atrás