Riña familiar en el aparcamiento del Mercadona de Cuartón Cortijo: la Policía Nacional interviene sin que haya heridos

La Policía Nacional ha confirmado a La Crónica de Badajoz que en la tarde de este miércoles se ha producido una discusión entre varias personas en el supermercado Mercadona situado frente a la barriada pacense de Cuartón Cortijo, en Badajoz.

Según la información facilitada, no se han registrado denuncias ni tampoco lesiones como consecuencia de este incidente. Las mismas fuentes precisan que se trataba de una disputa entre los propios implicados, todos ellos miembros de una misma familia, y que la situación quedó resuelta con presencia policial.

Los hechos han ocurrido esta tarde, en torno a las 16.00 horas, momento en el que la Policía Nacional recibió una llamada de alerta que avisaba de una riña entre varios integrantes de una familia en los aparcamientos del establecimiento.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales, que actuaron para mediar entre las partes y reconducir la situación. La intervención concluyó sin que fuera necesario practicar detenciones y sin que consten daños personales.

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El suceso ha generado expectación entre algunas de las personas que se encontraban en la zona en ese momento.