La ruta 'Badajoz a ras de cielo' recorre hoy el Casco Antiguo desde Puerta Pilar

La ciudad de Badajoz celebra hoy una nueva edición de la visita guiada 'Badajoz a ras de cielo', una propuesta cultural que invita a redescubrir el Casco Antiguo a través de un recorrido por algunos de sus espacios más emblemáticos. La actividad, que se desarrolla de 10.00 a 11.30 horas, parte desde Puerta Pilar y está dirigida a todos los públicos.

La ruta arranca en un enclave cargado de simbolismo histórico, ya que desde este punto los asistentes podrán conocer dónde se encontraba la puerta principal de la ciudad, la antigua puerta de Santa Marina. A partir de ahí, el itinerario avanza por uno de los grandes ejes históricos de Badajoz, permitiendo descubrir las construcciones que han ido surgiendo a lo largo de los siglos, así como espacios singulares que se han transformado, han desaparecido o han cambiado de función, pero que siguen formando parte de la memoria urbana.

El recorrido incluye pasos por la calle Pedro de Valdivia, la Plaza Minayo, la calle Obispo San Juan de Ribera, la Plaza de España, la calle San Juan y la calle Arias Montano, hasta finalizar en la terraza del edificio de Fundación CB, en la calle Montesinos número 22. Allí, los participantes podrán disfrutar de una panorámica privilegiada de la ciudad desde las alturas, poniendo el broche final a una visita que combina patrimonio, memoria y paisaje urbano.

Uno de los puntos destacados de la actividad será el paso por la Plaza de España, donde la Catedral se convierte en protagonista, antes de adentrarse en la calle San Juan, un espacio que permitirá también evocar el recuerdo de sus comercios y de un pasado no tan lejano. La propuesta busca precisamente eso: rememorar parte de la historia cotidiana de Badajoz y acercarla al público desde una perspectiva cercana y divulgativa.

Desde la organización se recuerda además que las visitas guiadas con salida desde las cuatro puertas son las mismas que ya se realizaron el pasado año y también en la presente edición, por lo que se ruega que quienes ya participaron en esta ruta no vuelvan a inscribirse, con el objetivo de facilitar la asistencia a nuevas personas interesadas.

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Asimismo, se ha señalado que las inscripciones para cada visita se abren siete días antes de la celebración del evento, una medida que busca ordenar la participación en una actividad que vuelve a poner en valor el patrimonio histórico y cultural de Badajoz.