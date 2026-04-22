Los soportales de Sinforiano Madroñero en Badajoz estrenan su primera rampa

Los soportales de la avenida Sinforiano Madroñero, en Badajoz, han comenzado a transformar su fisionomía para ser más inclusivos. La comunidad de propietarios del número 35 ha ejecutado la primera rampa destinada a salvar los desniveles que dificultan el tránsito en esta zona. Esta intervención surge tras la petición de un vecino con problemas de movilidad que solicitó el apoyo de la ONG Apamex para encontrar una solución técnica a los peldaños aislados que rodean los edificios.

Situación del acerado previa a la instalación de la rampa. / Cedida

Una solución vecinal

La obra ha sido afrontada íntegramente por los propietarios del edificio, al tratarse de zonas privativas cuya titularidad les corresponde. La propuesta técnica fue elaborada por la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex), garantizando que la ejecución se ajustara estrictamente a la normativa vigente y a la Ley de Propiedad Horizontal.

La rampa se ha ubicado en el lateral exterior del soportal para no interferir con el acceso a los locales comerciales. Aunque la estructura principal ya es plenamente funcional, en fechas próximas se completará la intervención con la instalación de rodapiés y dobles pasamanos a ambos lados.

Referente para la zona

Desde Apamex se confía en que esta obra sirva como modelo de referencia para el resto de comunidades de la avenida. Los numerosos escalones existentes en estos soportales son a menudo, causa de tropiezos y caídas entre los ciudadanos que frecuentan los comercios y residentes de la zona, limitando gravemente la autonomía de las personas con discapacidad o movilidad reducida.

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La entidad ha destacado la importancia de la colaboración con los administradores de fincas para concretar estas propuestas, que en ocasiones no llegan a ejecutarse por falta de consenso o desconocimiento de las responsabilidades de mantenimiento. Para fomentar nuevas mejoras, la organización ofrece asesoramiento gratuito a todos los interesados en eliminar barreras arquitectónicas en sus edificios.