'La Arquitectura del Pájaro' lleva poesía y música al Hospital Centro Vivo de Badajoz

Badajoz acoge hoy a las 20.30 horas, una nueva cita cultural con el recital 'La Arquitectura del Pájaro', protagonizado por Daniel Casado y Alberto Terrón. La propuesta tendrá lugar en el Auditorio Principal del Hospital Centro Vivo, en la capital pacense, y se presenta como una velada abierta a todos los públicos con una duración aproximada de 60 minutos.

Enmarcado en el género musical, aunque con una marcada vocación literaria y escénica, el espectáculo propone una cuidada fusión de poemas y canciones, en la que palabra y música dialogan de forma constante. Daniel Casado y Alberto Terrón construyen un recital íntimo y reflexivo que recorre tanto piezas versionadas como composiciones propias, en un formato que invita a la escucha atenta y a la emoción compartida.

El repertorio abarca desde revisiones de autores y referencias tan reconocibles como La Mandrágora o Leonard Cohen, hasta temas originales como 'Lo que llaman vivir', 'Soltar', 'La razón del cántaro', 'Lluvia tal vez' y 'Fórmula para amar'.

Entre los momentos destacados del recital figura también su peculiar interpretación del “Pequeño vals vienés” de Federico García Lorca, una pieza que refuerza el vínculo del espectáculo con la tradición poética y musical.

Lejos de limitarse a una sucesión de canciones, 'La Arquitectura del Pájaro' se plantea como una propuesta artística con identidad propia, en la que sus autores abordan asuntos de plena actualidad desde una mirada sensible y creativa. En sus textos y composiciones aparecen cuestiones tan diversas como el cambio climático, la igualdad de género o la inteligencia artificial, integradas en un discurso que combina compromiso y contemporaneidad.

La cita se perfila así como una oportunidad para disfrutar de un recital singular, donde la canción de autor, la poesía y la reflexión sobre el presente se dan la mano en un espacio emblemático de la ciudad.

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La entrada es gratuita hasta completar el aforo.