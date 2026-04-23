Badajoz se cita hoy con el universo literario de Antonio Lobo Antunes

El Salón de actos de Cajalmendralejo, en Badajoz, acoge hoy, a las 19.00 horas, la conferencia titulada 'António Lobo Antunes, el escritor perseguido por el Premio Nobel', una cita centrada en la figura y la trayectoria del escritor portugués.

La charla correrá a cargo de Antonio Sáez Delgado, director de la Cátedra de Estudios Ibéricos de la Universidad de Évora. El acto estará coordinado por Iván Cedrón Adam, del Ateneo de Badajoz, y contará con la presentación de Luis Leal Pinto, profesor de Portugués en el IES Reino Aftasí.

La sesión propone una aproximación a António Lobo Antunes, uno de los nombres más reconocibles de la literatura en lengua portuguesa, a través de un título que subraya la reiterada vinculación del autor con el Premio Nobel de Literatura. La conferencia se plantea, por tanto, como una oportunidad para profundizar en la proyección literaria del escritor y en la lectura de una obra que ha despertado un amplio interés crítico.

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La conferencia de esta tarde se presenta así como una cita de interés para lectores, estudiantes, docentes y público general atraído por la literatura portuguesa y por la figura de un autor cuya obra ha mantenido una presencia constante en el panorama literario internacional.