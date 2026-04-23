Política
Badajoz pide a la Junta de Extremadura que contrate conserjes para sus colegios
El pleno del ayuntamiento aprueba una moción del PSOE con el apoyo del PP para solicitar la recuperación de esta figura, tras lo ocurrido en el colegio de Cerro Gordo
En los colegios de Badajoz la figura del conserje, que sobre todo se encargaba del conteo de los accesos, desapareció en 2017, cuando el ayuntamiento decidió eliminarlos de su Relación de Puestos de Trabajo. Desde entonces, son trabajadores de la empresa de limpieza de los centros los que se encargan de abrir y cerrar sus puertas.
Lo ocurrido en el colegio de Cerro Gordo, donde dos niños se escaparon de las instalaciones sin que nadie se percatase y pulularon solos por las calles del barrio, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de rescatar la figura de los conserjes.
El grupo municipal socialista ha presentado este jueves una moción para que el ayuntamiento vuelva a poner conserjes en los colegios. Así lo ha defendido la portavoz del PSOE, Silvia González. La moción planteaba como opción que sea la Junta de Extremadura la que los contrate.
Enmienda a la Junta
El PP, partido que ya gobernaba cuando el ayuntamiento eliminó a los conserjes, ha presentado una enmienda, para pedírselo a la Junta. La concejala de Colegios, Mariema Seck, ha señalado que la Administración ya asume sus competencias, de conservación, mantenimiento y vigilancia, que realiza con la contratación de distintas empresas.
La moción se ha aprobado con la abstención de Vox, que tiene dos concejales en Badajoz.
Silvia González se ha "rendido a la evidencia" y ha aceptado que sea la Junta la que contrate a los conserjes, aunque ha expuesto que en la región donde muchos los ayuntamientos que cubren esta función. González ha pedido al equipo del PP que "presione" al Gobierno regional, de su mismo partido.
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