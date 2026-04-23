El CEPA Abril y la Fundación Magdalena Moriche se ponen frente al micrófono en Badajoz
El proyecto ‘Puentes de Abril’ celebra una jornada de radio inclusiva donde los participantes asumen el rol de redactores y locutores para construir comunidad
La Crónica de Badajoz
El Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA Abril) de Badajoz ha conmemorado el Día del Centro con una iniciativa que sitúa la participación social y la visibilidad en el centro de la actividad académica. A través del proyecto "Puentes de Abril", reconocido como Proyecto de Innovación en Extremadura, los estudiantes del centro y usuarios de la Fundación Magdalena Moriche han compartido una jornada de convivencia convirtiéndose en reporteros por un día.
Voces que construyen comunidad
Bajo este lema, cerca de 20 integrantes de la Fundación —entidad dedicada al trabajo con personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera— se han integrado con el alumnado del CEPA para dar vida a un programa de radio y dos espacios informativos. Emitidos a través de Radio Abril, los participantes han asumido con éxito roles de presentadores, entrevistadores, redactores y narradores. Esta labor ha contado con el soporte técnico y organizativo de los proyectos CAPA y Aula del Futuro, permitiendo trabajar de forma práctica la expresión oral, la cooperación y la creatividad.
Compromiso con el entorno y la inclusión
Los contenidos de la jornada no solo han servido como ejercicio educativo, sino que han abordado problemáticas de actualidad y de calado social. Los informativos trataron temas como el impacto del nenúfar en el río Guadiana, dentro del proyecto "Abril Verde", y la relevancia de la lectura fácil como herramienta esencial para garantizar que la información sea accesible para todas las personas.
Uno de los momentos más significativos de la emisión fue la representación del cuento "El banco de todos", una narración centrada en los valores de respeto y convivencia, creada y locutada íntegramente por el alumnado. Esta experiencia de aprendizaje-servicio busca, según destacan desde el centro, reforzar la autoestima de los participantes y visibilizar la necesidad de construir una sociedad más abierta y humana.
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