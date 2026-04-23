La Crónica de Badajoz recibe un reconocimiento de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación por su 20 aniversario

La Crónica de Badajoz ha sido reconocida por la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura con una placa conmemorativa con motivo de su 20 aniversario.

El acto, enmarcado en la Primavera Cultural y con motivo del Día del Centro, reconoce la excelencia académica, la colaboración institucional y el compromiso social de la comunidad universitaria. Han participado su decano, Daniel Martín Pena; el rector de la Uex, Pedro Rodríguez; la directora general, Esther Muñoz; la secretaria docente de la facultad, Margarita Perez; y el periodista, Juan Pedro Sánchez.

Además de La Crónica de Badajoz, en esta edición también han sido reconocidos la Fundación Primera Fila, la agencia Fisher y la Biblioteca del Arzobispado de Mérida-Badajoz, en una jornada en la que la institución ha querido visibilizar la aportación de distintas entidades e instituciones al ámbito de la comunicación, la cultura y la vida social de la ciudad.

La entrega del reconocimiento a La Crónica de Badajoz ha corrido a cargo de Manuel Cartes, profesor del área de Periodismo de la facultad, quien ha destacado que el modelo de negocio de este diario, al tratarse de un medio local gratuito centrado por completo en la información de Badajoz.

Su directora, Ascensión Martínez Romasanta, ha sido la encargada de recoger la placa, y ha agradecido el gesto de la Universidad de Extremadura, a la que ha vinculado directamente con la celebración de las dos décadas de vida del periódico. "Qué mejor que te den un premio de este lugar, de donde salen los profesionales que nutren nuestro trabajo", ha señalado.

Capacidad de adaptación

Martínez Romasanta ha recordado que el medio cumple 20 años como diario, una etapa iniciada en 2006, aunque anteriormente ya existía como publicación semanal en papel. En su intervención ha repasado la evolución de la cabecera, nacida en el seno de El Periódico Extremadura y perteneciente actualmente a Prensa Ibérica desde 2019. También ha puesto en valor su capacidad de adaptación al nuevo escenario informativo, especialmente en el ámbito digital. "Hace 20 años solo existía el papel, aunque no lo creáis las nuevas generaciones", ha comentado, para destacar después que el periódico "ha progresado" y ha sabido incorporarse plenamente a la información digital.

Asimismo, la directora ha explicado que La Crónica de Badajoz surgió "como una oportunidad en un problema", al detectarse hace años la escasa penetración en Badajoz de El Periódico Extremadura, históricamente más vinculado a la provincia de Cáceres. De esa circunstancia nació un medio gratuito y de proximidad que, según ha destacado, ha logrado perdurar pese a la dificultad del modelo. "Somos de los pocos medios gratuitos que nos mantenemos como medio gratuito", ha afirmado.

En la actualidad, La Crónica de Badajoz mantiene tanto su edición en papel como su presencia en internet, con una apuesta clara por el contenido digital. No obstante, sigue conservando la edición impresa, con 3.500 ejemplares distribuidos en 40 puntos de la ciudad. "Nos los quitan de las manos todas las mañanas", ha asegurado, reivindicando que todavía existe un público fiel al papel.

Experiencia "esencial"

Durante su intervención, Martínez Romasanta ha agradecido también el reconocimiento a la labor del periódico como centro de prácticas para estudiantes de la facultad y ha defendido que la experiencia en un medio de comunicación es "esencial" para quienes quieren dedicarse al periodismo. "Trabajar en un medio de comunicación, hacer prácticas en un medio de comunicación, es la asignatura fundamental para quien quiere ser periodista", ha subrayado.

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En ese sentido, ha animado a los estudiantes a perseverar en una profesión exigente, marcada por horarios largos, dificultades para la conciliación y salarios bajos, pero también por numerosas recompensas. "Tiene muchas satisfacciones, conoces a mucha gente, aprendes muchísimo, estás siempre al pie de la actualidad y, por supuesto, somos un servicio público absolutamente necesario", ha concluido.