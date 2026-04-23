Fallece a los 83 años el sacerdote diocesano de Badajoz Fermín Muñoz Atalaya

La Archidiócesis de Mérida-Badajoz ha anunciado el fallecimiento del sacerdote diocesano Fermín Muñoz Atalaya, a los 83 años de edad. Una noticia que ha causado una honda tristeza en Badajoz, donde era una persona muy conocida y apreciada.

El funeral se celebrará este viernes 24 de abril, a las 11.00 horas, en la Catedral de Badajoz, mientras que la capilla ardiente se encuentra instalada en el tanatorio Puente Real de la ciudad.

Natural de Cabeza del Buey, era además hermano del también sacerdote Demetrio Muñoz Atalaya. Cursó estudios en el Seminario de Córdoba, en Badajoz y en el Colegio Corpus Christi de Valencia. Fue ordenado sacerdote en 1966 y desarrolló toda su labor pastoral en Badajoz.

Sus primeros destinos fueron como coadjutor de la parroquia de San Andrés hasta 1968, año en el que fue nombrado capellán de las Trinitarias de Badajoz. En 1974 se trasladó para ampliar su formación, estudiando Teología en la Facultad San Vicente Ferrer de Valencia, donde obtuvo la licenciatura, y Filosofía Pura en la Universidad de Sevilla.

Vínculo con la educación

A su regreso, su trayectoria estuvo muy ligada al ámbito educativo. Fue director espiritual del Seminario, capellán y profesor del colegio Santa Teresa, del instituto secular Hogar de Nazaret, y también Delegado episcopal para la Educación y Centros de Enseñanza entre 2005 y 2009. Asimismo, fue profesor de la UNED Mérida y de Religión en el instituto Bárbara de Braganza, donde dejó huella entre generaciones de alumnos.

Además de su faceta pastoral y docente, desarrolló una destacada labor intelectual. Es autor del libro Persona e historia, enclaves de la trascendencia, participó en obras colectivas y publicó artículos en revistas especializadas como Pax et Emerita, además de otros trabajos en colaboración con la Universidad Pontificia de Salamanca, con especial atención al pensamiento del filósofo español Xavier Zubiri.

Fermín Muñoz Atalaya será también recordado por su vinculación con la Catedral de Badajoz, a cuyo Cabildo pertenecía desde 2009. En 2013 fue elegido secretario capitular y en 2017 pasó a la condición de emérito.

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La noticia, difundida por la propia Archidiócesis, ha generado una gran reacción de pesar. La publicación en la red social Facebook se ha llenado de numerosos comentarios de fieles, antiguos alumnos, amigos y conocidos que lloran su pérdida y destacan su cercanía, su vocación y su dedicación a la educación y a la Iglesia. "Oremos por su alma", concluye la Archidiócesis.